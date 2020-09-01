Özel okullarda KDV oranı %8'den %1'e indi

Özel okullarda KDV indiriminin yüzde 8'den yüzde 1'e düşürülmesinin veliler ve özel okullar için olumlu bir düzenleme olduğunu ifade eden Ordu Mali Müşavir Odası Başkanı Bahadır BAŞ; "Bu karar kapsamında, henüz fatura düzenlenmediyse KDV oranı, yüzde 1 olarak uygulanacak. Bu durumda, özel okullarca okul ücretinin yüzde 1 KDV oranı üzerinden yeniden hesaplanması, aradaki fark yüzde 7 KDV’nin ödeme yapıldıysa velilere iade edilmesi ya da yapılacak ödemelerden mahsup edilmesi gerekiyor.

Bu düzenlemenin tam okullar açılırken yapılmış olması bazı sorunları da beraberinde getirdiğini belirten Bahadır BAŞ "Uygulamada birçok özel okul, kayıt yenileme işlemlerine başlamıştı. Erken ödeme indirimlerinden de yararlanmak için daha önceden okul ücretlerinin tamamı ya da bazı taksitleri yüzde 8 KDV üzerinden ödenmişti. Henüz başlamamış bir öğretim yılı dolayısıyla yapmış oldukları ödemelere ilişkin vergiler için KDV Kanununun 8/2 maddesine göre velilerin doğrudan özel okulların bağlı oldukları vergi dairelerine başvurmaları gerekir. Aksi durumda, bu aynı dönem için aynı sınıfta okuyan öğrencilerin vergi dolayısıyla farklı ücretle okumaları sonucunu doğuracak.

Erken yapılan okul ücretlerine ilişkin KDV’nin iadesi konusunda Gelir İdaresi Başkanlığının bir düzenleme yapması gerektiğini belirten Bahadır BAŞ "Gelir İdaresi Başkanlığının okullara daha önce ödenen KDV’lerin beyanname üzerinde indirimini sağlaması ve iadelerin okul tarafından yapılması ya da taksitli ödemelerde gelecek taksitlerden düşülmesini sağlanması daha doğru olacak. Böylece çok sayıda veli, vergi dairelerini muhatap almak zorunda kalmayacak. Dedi.