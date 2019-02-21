Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar mersin Trabzon Bursa dünya moda
Yanlızlık sinyaline dikkat!
Yanlızlık sinyaline dikkat!
Dolarda son durum!
Dolarda son durum!
Tarkan’dan dev yatırım!
Tarkan’dan dev yatırım!
Samsung Galaxy S10 ve Galaxy S10 Plus tanıtılıyor
Samsung'un son bombası
KOBİ'lere “ihracat koçu“
KOBİ'lere “ihracat koçu“

Özyeğin Üniversitesi “en iyi 8 üniversite“ arasında

Özyeğin Üniversitesi, Londra merkezli yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education (THE) tarafından verilen The Awards Asia 2019 ödüllerinde, "Öğrenciler İçin Üstün Destek" kategorisinde "en iyi 8 üniversite" arasında gösterildi.

Özyeğin Üniversitesi “en iyi 8 üniversite“ arasında
banner17
Özyeğin Üniversitesi açıklamasına göre, THE tarafından üniversitelerin 5 kategoride yürüttüğü en iyi uygulama örneklerine verilen THE Awards Asia 2019 ödüllerinde kısa listeye kalan üniversiteler belirlendi.

"Yükseköğretimin Oscar"ları olarak kabul edilen ve bu yıl Asya kıtasındaki üniversitelerin ilk kez dahil edildiği ödül programında Özyeğin Üniversitesi, Sektörel Eğitim Programı ile "Öğrenciler İçin Üstün Destek" kategorisinde "en iyi 8 üniversite" arasında yer almaya hak kazandı.

Özyeğin Üniversitesi, 21 ülkeden yaklaşık 80 üniversitenin başvurduğu THE Awards Asia'da tüm kategorilerde Türkiye'den listeye giren 3, "Öğrenciler İçin Üstün Destek" kategorisinde ise yine Türkiye'den listeye giren 2 üniversiteden biri oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özyeğin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Gençtürk, Sektörel Eğitim Programı ile öğrencilerine sundukları destek sisteminin, dünyanın en prestijli derecelendirme kuruluşlarından THE'nin Asya kıtasını kapsayan değerlendirmesinde, Öğrenciler için Üstün Destek alanında en başarılı 8 uygulamadan biri seçilmesinden mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Sektörel Eğitim Programı

Özyeğin Üniversitesi tarafından hayata geçirilen Sektörel Eğitim Programı, öğrencilerin eğitim ve istihdam edilebilirlik değerlerini artırarak, eğitim deneyiminde dönüşüm yaratmak üzere kurgulanmış bir uygulama.

Program, Türkiye'deki lisans müfredatlarında eksik olan sektörel bilgi, soyut beceriler ve iş deneyimini, öğrencilerin öğrenim yolculuğuyla sistematik bütünleştiren bir eğitim felsefesiyle öne çıkıyor.

Birbirine bağımlı üç boyuttan oluşan program, "Sektörel Çözümler" dersiyle de lisans programlarını güçlendirmek üzere tasarlanmış, müfredata dahil zorunlu stajlar ve ders dışı destek kapsamında sunulan kredisiz staj imkanlarını kapsıyor.
 
İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
özyeğin üniversitesi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5