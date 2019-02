Özyeğin Üniversitesi “en iyi 8 üniversite“ arasında Özyeğin Üniversitesi, Londra merkezli yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education (THE) tarafından verilen The Awards Asia 2019 ödüllerinde, "Öğrenciler İçin Üstün Destek" kategorisinde "en iyi 8 üniversite" arasında gösterildi.

Özyeğin Üniversitesi açıklamasına göre, THE tarafından üniversitelerin 5 kategoride yürüttüğü en iyi uygulama örneklerine verilen THE Awards Asia 2019 ödüllerinde kısa listeye kalan üniversiteler belirlendi.



"Yükseköğretimin Oscar"ları olarak kabul edilen ve bu yıl Asya kıtasındaki üniversitelerin ilk kez dahil edildiği ödül programında Özyeğin Üniversitesi, Sektörel Eğitim Programı ile "Öğrenciler İçin Üstün Destek" kategorisinde "en iyi 8 üniversite" arasında yer almaya hak kazandı.



Özyeğin Üniversitesi, 21 ülkeden yaklaşık 80 üniversitenin başvurduğu THE Awards Asia'da tüm kategorilerde Türkiye'den listeye giren 3, "Öğrenciler İçin Üstün Destek" kategorisinde ise yine Türkiye'den listeye giren 2 üniversiteden biri oldu.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Özyeğin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Gençtürk, Sektörel Eğitim Programı ile öğrencilerine sundukları destek sisteminin, dünyanın en prestijli derecelendirme kuruluşlarından THE'nin Asya kıtasını kapsayan değerlendirmesinde, Öğrenciler için Üstün Destek alanında en başarılı 8 uygulamadan biri seçilmesinden mutluluk duyduklarını dile getirdi.



Sektörel Eğitim Programı



Özyeğin Üniversitesi tarafından hayata geçirilen Sektörel Eğitim Programı, öğrencilerin eğitim ve istihdam edilebilirlik değerlerini artırarak, eğitim deneyiminde dönüşüm yaratmak üzere kurgulanmış bir uygulama.



Program, Türkiye'deki lisans müfredatlarında eksik olan sektörel bilgi, soyut beceriler ve iş deneyimini, öğrencilerin öğrenim yolculuğuyla sistematik bütünleştiren bir eğitim felsefesiyle öne çıkıyor.



Birbirine bağımlı üç boyuttan oluşan program, "Sektörel Çözümler" dersiyle de lisans programlarını güçlendirmek üzere tasarlanmış, müfredata dahil zorunlu stajlar ve ders dışı destek kapsamında sunulan kredisiz staj imkanlarını kapsıyor.