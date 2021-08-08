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Perşembe Lisesi mezunları buluştu

Perşembe Lisesi mezunları geleneksel buluşmalarından bir araya geldi, hasret giderdi.

Perşembe Lisesi mezunları buluştu
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Bir dönem Türkiye’nin en aktif okullarından biri olan Perşembe Lisesi geleneksel buluşmaların gerçekleştirdi. Bu yıl farklı nedenlerden birkaç aynı buluşma şeklinde gerçekleşen buluşmalardan öğrencilik dönemine ilişkin anılar paylaşıldı.

1975-76 mezun olanların başlattığı geleneksel buluşmanın dördüncüsünde aynı zamanda kentin güzelliklerinin anlatılması için çalışmalar yapılması kararı da alındı. Bu arada mezunlardan Melike Kamer geliştirdiği lezzetlerle ile önümüzdeki yıllarda yapılacak buluşmalara yeni bir boyut getirdi.

Buluşmalara ilişkin bir değerlendirme yapan Coşkun Özbucak ve Ali Osman Kamer şu bilgileri aktardı:

“Lise yıllarındaki birlikteliğimiz hiç aksamadı. Günlük yaşamımızda da görüşmelerimiz devam ediyor. İl dışında olanlarla da yaz aylarında görüşme olanağımız oluyor. Arkadaşlığımız lise yıllarının ruhuyla devam ediyor. Arkadaşlarımız durumlarına göre bir yıl katılan diğer yıl katılamayabiliyor ancak görüşmelerimiz aksamıyor. Artık gelenekleştirdiğimiz buluşmalarımız genişleyerek devam edecek. Lise buluşmaları ile hem birlikte oluyoruz, hem de kentin güzelliklerini görmüş oluyoruz.”

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Anahtar Kelimeler:
Persembe LisesiCelal ToprakAli Osman Kamer
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