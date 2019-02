Esra Eren Haberi/Şehir hayatının karmaşası biz şehir insanlarının stres kaynaklı birçok hastalığa yakalanmamıza neden oluyor. Yaşantılar, insanlar, dostluklar, kıyafetler ve en önemlisi yiyeceklerimiz gittikçe daha yapay olmaya başladı. Bunların sonucunda ne yazık ki zamanla yavaş yavaş doğamızdan, özümüzden kopmaya başladık. Oysaki dünyanın bir dengesi ve düzeni var. Bu düzeni sağlayan doğallık değil mi? Doğandan yani özden ne kadar fazla uzaklaşıp bozarsak Dünyanın dengesini o kadar bozarız. Yavaş yavaş doğa kirlenmeye başlar değerlerimiz yok olur. İnsan özünden doğasından uzaklaştıkça mutsuz olmaz mı?

Günümüzde mutsuzluk hastalığına yakalanan bir çok kişi var. Tüm samimiyetimle sizlere tavsiye ediyorum mutlu olmak istiyorsanız oksijeni bol, özünü korumuş, samimi insanların yaşadığı Ordu’nun Perşembe ilçesine mutlaka uğrayın. Yanaklarınız oksijenden renklendiği zaman ne demek istediğimi anlayacaksınız.

Bu güzel ilçede tamda yukarda bahsettiğim özünü korumak ile ilgili ve bu kendine has özellikleri ön plana çıkartıp, sahip çıkan, kendi özünün bir değer olduğunu farkındalık olduğunu farkına varmamızı sağlayan ve bu değerleri tüm dünyaya anlatma olanağını bize sunan ilçenin en önemli sahipleri kadınlara ait bir projeden ve bu projenin ortaya çıkması için tüm ekip olarak bizlere destek olan Karadeniz kadına güvenip sahip çıktıkları için T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Anadolu Efes ortaklığında yürütülen Gelecek Turizmde’ye desteklerinden dolayı tüm kadınlar adına ve insanlık adına çok teşekkür ederiz

Proje içerisinde birlikte çalıştığım ve çalışmaktan çok mutlu olduğum en yetenekli ve çalışkan kadınlardan bir tanesi olan Havva Ayyıldız ile yaptığım kısa keyifli söyleşiyi beğeninize sunuyorum;

*Sizi tanıyabilir miyiz?

İsmim Havva Ayyıldız. Perşembe’ye bağlı Çerli Mahallesi doğumluyum, evliyim bir çocuğum var.



*Perşembe'nin Işıklarını Kadınlar Yakacak Projesi; T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Anadolu Efes ortaklığında yürütülen Gelecek Turizmde kapsamında desteklenmektedir. Proje ile ilgili düşüncelerinizi alabilir miyiz?

Öncelikle bu projeyi bize kazandıran Karadeniz kadınına sahip çıkan ona güvenen ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz. Bu proje Perşembe kadını olarak beni çok heyecanlandırdı ve geleceğe umutla bakmamı sağladı. Gerek bize verilen eğitimler olsun gerekse burada Perşembenin kadınları olarak yaptığımız aktiviteler ile kendimize inancımız artı. Bir şeyleri başarmanın mutluluğunu hep birlikte yaşadık.

‘Perşembe Işıklarını Kadınlar Yakacak’ projesi için konağa gelen çok değerli insanlar oldu bunlar yerel yönetim temsilcileri, gazeteciler ve iş insanları idi onları tanımaktan çok mutlu oldum. Hem onlara yöremizin kendine has değerlerini tanıttık hem de Perşembenin kadınlarının herşeyi başaracağını ispatladık. Pembe hanım konağı bizler için bir rol model olacak bizlerde kendi Perşembe konaklarımızı turizme kazandıracağız. Konağı atölye olarak kullanacağız orada yöresel ürünlerimizi tanıtacağız. Web sitesinden Perşembe yöresinin otantik ürünlerini tüm dünyaya tanıtma imkânımız olacak.

Proje bana çok şey kattı daha aktif olmamı sağladı ve bir şeyleri başarmanın mutluluğunu yaşadım. Eğitimler aldık birçok önemli bilgiler aldık.

Ayrıca geçim sıkıntısı çeken ilçemizdeki kadınların üretime ve aile bütçesine katkıda bulunmamızı sağlayacak. Güzel Perşembemizin turizm için çok büyük bir değer bu proje bizlerin ışığını çok uzaklara taşıyacak ve şehrimizin ışığını dünyanın her noktasına ulaşabileceğine inanıyorum.



*Öncelikle projede konağın mutfağında kuzine sobada bizlere birbirinden leziz yemekler öğrettiniz ve tattırdınız için size teşekkür ederiz. Bize yöreye sizlere has bir yemeği tarif eder misiniz?



Ordu yöresine ait keşkek

2 kg Keşkeklik Buğday

1,5 kg Tavukgöğsü

500 gr Kuru Fasulye

2000 gr Tereyağ

İsteğe bağlı tuz

Keşkek Yapılışı

2 kg keşkeklik buğdayı üzerini geçecek su ekleyerek akşam ıslatalım. Diğer taraftan 500 gr fasulyeyi üzerine geçecek kadar su ekleyerek geceden ıslatalım. Sabah hem fasulyeyi hem de keşkeklik buğdayı tencereye üstlerini geçecek kadar su ekleyip pişirmeye başlayalım. Diğer yandan tavuk etlerini haşlayıp kemiklerinden ayırın ve tavuk etini küçük parçalara ayıralım. Sonra fasulye ve buğdayın üzerine ekleyin son hepsini birden boza kıvamına gelene kadar pişirin. Servis yaparken üzerine tavada erittiğiniz tereyağını ilave edin. Afiyet olsun.