Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “Hayalim dünya parlamentosu kurulması”

Kuzey İrlanda İttifak Partisi'nin 11 yıl boyunca liderliğini yapan, İrlanda Barış Süreci'nin gelişiminde, 1998 Belfast/Good Friday Anlaşması'nın müzakeresinde önemli bir rol oynayan ve bu çabaları nedeniyle 1996 yılında İngiltere Kraliçesi tarafından Lordlar Kamarası’na en genç üye sıfatıyla seçilen Prof. Lord John Alderdice’ye Üsküdar Üniversitesi Senatosu tarafından fahri doktora unvanı takdim edildi. Prof. Lord John Alderdice, hem politik psikoloji ve psikiyatri alanında gerçekleştirdiği bilimsel çalışmalar hem de uluslararası ilişkiler alanında geliştirdiği projeler ve dünya barışına sunduğu eşsiz katkılardan dolayı Üsküdar Üniversitesi Senatosunun aldığı kararla fahri doktora unvanına layık görüldü.



Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “Lord Alderdice, politik psikolojiye büyük emek verdi”



Üsküdar Üniversitesi Merkez Yerleşkesi Nermin Tarhan Konferans Salonu’nda “Hakikat-Sonrası Dünyada Kaos, Karmaşa ve İş Birliğinin Psikolojisi” temasıyla düzenlenen 1. Politik Psikoloji Sempozyumu’nda iki üniversiteden akademisyenler ve konuk konuşmacılar bir araya geldi. Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, törende yaptığı konuşmada “Uzun yolculuklar küçük adımla, büyük yangınlar bir kıvılcımla başlar diye bir söz vardır. Biz de üniversite olarak politik psikoloji alanına sahip çıkarak bu konudaki otorite kişilerle bilimsel alanda çalışmalar yapmaya başlıyoruz. Bunun dünya için çok önemli olduğunu düşünüyorum ve bu konuda çok emek vermiş olan Sayın Lord Alderdice’ye de burada Fahri Doktora takdim edeceğiz. Kendilerine teşrifleri için teşekkür ediyorum” dedi.



Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “Dünyanın daha iyi olması için adım atılmalı”



Politik psikolojinin çok önemli bir alan olduğunu ifade eden Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Anadolu’da güzel bir söz vardır; karanlıkla mücadele etmenin en güzel yolu mum yakmaktır. Bu nedenle biz politik psikolojide dünyada iyi ve güzeli artırma yönünde çaba içinde olmazsak dünya kötüye gider. Dünyanın daha iyi ve yaşanılabilir olması için adımlar atmak gerekir” dedi.



Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “Bir hayalim var. Dünya parlamentosu kurulmalı”



Türk düşünür, sosyolog Cemil Meriç’in sözünü hatırlatan Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Cemil Meriç, ‘En büyük düşmanımız önyargı, en büyük ihtiyacımız diyalog’ demiş. Toplumdaki ve ailedeki kavgaları düşünün. Pareto İlkesi vardır, 80-20 kuralı. Yani problemlerin %20’sini çözersen kalan %80’i de çözülür. Bu politika alanında da böyle. Politikacılar psikolojiye karşı mesafeli duruyorlar. Ama bizler üzerimize düşeni yapalım. Dünyada böyle bir ihtiyaç var. Bir hayalim var, dünyada medeniyetler mücadelesine baktığımız zaman dünyada küresel barış olması için, dünya adaleti için dünya parlamentosunun kurulması gerektiğini düşünüyorum. Her ülke eşit olarak bu dünya parlamentosunda temsil edilse ve orada her şey konuşulabilse emin olun dünyadaki sorunlar çözülecektir. Terörle mücadelenin, etnik ve dini radikalizmle mücadele etmenin en iyi yöntemi diyalog sahası açmaktır. İnsanlar konuşabildiği zaman problemlerin çoğunun çözülebildiğini görüyorlar” dedi.



Prof. Lord John Alderdice’ye cübbesini Prof. Dr. Nevzat Tarhan giydirdi



Sunumun ardından Oxford Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Lord John Alderdice’ye törenle Üsküdar Üniversitesi Senatosu tarafından fahri doktora unvanı takdim edildi.



Fahri doktora gerekçesini Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı ve aynı zamanda Politik Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan okudu. Arıboğan, John Alderdice’nin hem politik psikoloji ve psikiyatri alanında gerçekleştirdiği bilimsel çalışmalar hem de uluslararası ilişkiler alanında geliştirdiği projeler ve dünya barışına sunduğu eşsiz katkılardan dolayı Üsküdar Üniversitesi Senatosunun aldığı kararla fahri doktora unvanına layık görüldüğünü belirtti.



Prof. Lord John Alderdice’ye cübbesini giydiren Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, fahri doktora unvanını da takdim etti.