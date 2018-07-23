Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Trabzon ekonomi bilim teknoloji dünya
e-Devlet'in en hizlısı
e-Devlet'in en hizlısı
KDV farkı giderilsin
KDV farkı giderilsin
İstanbul'da buluşacaklar
İstanbul'da buluşacaklar
Bor çıkışı yaptı
Bor çıkışı yaptı
EPDK'ya atama
EPDK'ya atama

Sabancı Üniversitesi’nden bütün üniversitelerin öğrencilerine kendilerini ifade etme fırsatı: “ÖZGÜR PROJE”

Yedi yıldır devam eden “Özgür Proje”nin işleyişi Sabancı Üniversitesi’nin disiplinlerarası yapısı ve öğrencilerinin kendi zihinsel meraklarını geliştirmeye, sorgulayıp araştırmaya özendiren, onların özgür zihniyetli bireyler olmasını hedefleyen öğretim sistemi ile birebir örtüşüyor.

Sabancı Üniversitesi’nden bütün üniversitelerin öğrencilerine kendilerini ifade etme fırsatı: “ÖZGÜR PROJE”

Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimleri Fakültesi’nde (SSBF) 2011 yılında bir öğrenci projesi girişimi başlatıldı. Yedi yıldır devam eden “Özgür Proje”nin işleyişi Sabancı Üniversitesi’nin disiplinlerarası yapısı ve öğrencilerinin kendi zihinsel meraklarını geliştirmeye, sorgulayıp araştırmaya özendiren, onların özgür zihniyetli bireyler olmasını hedefleyen öğretim sistemi ile birebir örtüşüyor.
 
Sabancı Üniversitesi’ne özgün bu proje fırsatı başka üniversitelerin öğrencilerine de açık. Tek koşul, ekip içinde en az bir Sabancı Üniversitesi öğrencisinin yer alması. Öğrenciler projeye bireysel ya da takım halinde başvurabiliyor.
 
Koordinatörlüğü SSBF Öğretim Üyesi ve eski Dekanı Mehmet Baç tarafından yürütülen Özgür Proje kapsamında 2011 yılından bu yana toplam 214 öğrenci tarafından 87 proje gerçekleştirildi.
 
Özgür Projenin hedefleri arasında üniversite öğrencisinin sınıftan hayata çıkması, ona eleştirel bir gözle dokunması için  kendi sorularına cevap aramasını özendirmek,farklı yaklaşımları araştırıp uygulayabilmesine yardımcı olmak,aktif bir öğrenme modeline yaklaşmak olarak sayılabilir.Başvurular akademisyen, öğrenci ve sponsorlardan oluşan jüri tarafından değerlendirilerek desteklenecek projeler seçiliyor.
 
Başarılı projeleri yürüten öğrenciler sosyal proje yazımı ve yönetimini öğrenmeye teşvik ediliyor ve TÜBİTAK, Açık Toplum Vakfı ya da AB proje çağrılarına katılmaları için özendiriliyor.
 
Özgür Proje Girişiminin temel sloganı: SİZİN Sorunuz nedir?
 
Öğrenciler proje konusunu belirlemekte tamamen özgür: kampüs içi sorunlara, bölgesel, ulusal hatta küresel kapsamlı konulara odaklanabilecekleri gibi, örneğin, sosyal amaçlar için fon yaratmak, sosyal farkındalık oluşturmak, bilimsel/eleştirel araştırma yapmak, ağ grupları kurmak ve harekete geçirmek, yoksulluk ve toplumsal gelişim düzeyini iyileştirici çalışmalar yapmak gibi değişik emek, takım ve beyin gücü gerektirecek her türlü girişimi proje konusu olarak düşünebilirler.Sanatsal projeler, ya da sosyal girişimcilik konuları, ekonomik veya hukuksal içerikli projeler de dahil. Yani, teknik mühendislik ve salt girişimcilik konuları dışında her şey  proje konusu olarak seçilebilir.
 
Özgür Proje Girişiminin finansmanında başlangıçta Sabancı Üniversitesi bağışçılarından Ateş Aile Fonu desteğinden yararlanıldı. Daha sonra ise, Emir Gönel Fonu, Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi (İPM), Leyla Rosenberger ve de Sabancı Üniversitesi mezunlarının da katkıları eklendi.
 
 
Gerçekleştirilen Özgür Projelerden bazı örnek başlıklar:
 
Birlikte yarışma, yelken sporu, ve ulusların karşılıklı algıları.
 
PISA  sonuçları ışığında Türkiye’de öğretmen yetiştirme programlarının eksiklikleri
 
Dilencilerin topluma entegre edilmesi önündeki engeller
 
Kadın Liderlik Özellikleri, üst düzey ve alt düzey çalışanlarda kadın yöneticiye olan algılar.
 
Kaçak Çocuklar: Bulgaristan’dan Türkiye’ye göç hikayeleri
 
İstanbul’un Yeni Yerleşim Bölgelerinde Öğrencilerin Kent Kültürü
 
Liderlik Değişimlerinin Toplum Zihniyeti Üzerinde Etkilerinin Rusya ve Türkiye Üzerinden İncelemesi
 
Medyada kadın figürünün sosyolojik etkileri
 
Almanya’da Türk sineması algısı
 
Mülteciler ve sorunları: Akdeniz’de Afrikalı kaçak göçmenler ve kampların durumu
 
Sürdürülebilir Giyim ve Moda
 
(U)Mutlu Tarım.
 
Engelli Çocuklar ve aile eğitimi
 
Coğrafi koşulların şiddet eğilimi üzerinde etkisi
 
Göçlerin ekonomiye etkisi
 
Toplu taşıma kullanımı ve prestij algısı
 
Et tüketimi ve hayvan hakları
 
Sporda şiddet: Türkiye, Yunanistan ve Sırbistan örnekleri
 
 
 
 
 
 
 
 
 

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Sabancı ÜniversitesiÖzgür Proje
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5