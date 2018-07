Sabancı Üniversitesi’nden bütün üniversitelerin öğrencilerine kendilerini ifade etme fırsatı: “ÖZGÜR PROJE”

Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimleri Fakültesi’nde (SSBF) 2011 yılında bir öğrenci projesi girişimi başlatıldı. Yedi yıldır devam eden “Özgür Proje”nin işleyişi Sabancı Üniversitesi’nin disiplinlerarası yapısı ve öğrencilerinin kendi zihinsel meraklarını geliştirmeye, sorgulayıp araştırmaya özendiren, onların özgür zihniyetli bireyler olmasını hedefleyen öğretim sistemi ile birebir örtüşüyor.



Sabancı Üniversitesi’ne özgün bu proje fırsatı başka üniversitelerin öğrencilerine de açık. Tek koşul, ekip içinde en az bir Sabancı Üniversitesi öğrencisinin yer alması. Öğrenciler projeye bireysel ya da takım halinde başvurabiliyor.



Koordinatörlüğü SSBF Öğretim Üyesi ve eski Dekanı Mehmet Baç tarafından yürütülen Özgür Proje kapsamında 2011 yılından bu yana toplam 214 öğrenci tarafından 87 proje gerçekleştirildi.



Özgür Projenin hedefleri arasında üniversite öğrencisinin sınıftan hayata çıkması, ona eleştirel bir gözle dokunması için kendi sorularına cevap aramasını özendirmek,farklı yaklaşımları araştırıp uygulayabilmesine yardımcı olmak,aktif bir öğrenme modeline yaklaşmak olarak sayılabilir.Başvurular akademisyen, öğrenci ve sponsorlardan oluşan jüri tarafından değerlendirilerek desteklenecek projeler seçiliyor.



Başarılı projeleri yürüten öğrenciler sosyal proje yazımı ve yönetimini öğrenmeye teşvik ediliyor ve TÜBİTAK, Açık Toplum Vakfı ya da AB proje çağrılarına katılmaları için özendiriliyor.



Özgür Proje Girişiminin temel sloganı: SİZİN Sorunuz nedir?



Öğrenciler proje konusunu belirlemekte tamamen özgür: kampüs içi sorunlara, bölgesel, ulusal hatta küresel kapsamlı konulara odaklanabilecekleri gibi, örneğin, sosyal amaçlar için fon yaratmak, sosyal farkındalık oluşturmak, bilimsel/eleştirel araştırma yapmak, ağ grupları kurmak ve harekete geçirmek, yoksulluk ve toplumsal gelişim düzeyini iyileştirici çalışmalar yapmak gibi değişik emek, takım ve beyin gücü gerektirecek her türlü girişimi proje konusu olarak düşünebilirler.Sanatsal projeler, ya da sosyal girişimcilik konuları, ekonomik veya hukuksal içerikli projeler de dahil. Yani, teknik mühendislik ve salt girişimcilik konuları dışında her şey proje konusu olarak seçilebilir.



Özgür Proje Girişiminin finansmanında başlangıçta Sabancı Üniversitesi bağışçılarından Ateş Aile Fonu desteğinden yararlanıldı. Daha sonra ise, Emir Gönel Fonu, Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi (İPM), Leyla Rosenberger ve de Sabancı Üniversitesi mezunlarının da katkıları eklendi.





Gerçekleştirilen Özgür Projelerden bazı örnek başlıklar:



Birlikte yarışma, yelken sporu, ve ulusların karşılıklı algıları.



PISA sonuçları ışığında Türkiye’de öğretmen yetiştirme programlarının eksiklikleri



Dilencilerin topluma entegre edilmesi önündeki engeller



Kadın Liderlik Özellikleri, üst düzey ve alt düzey çalışanlarda kadın yöneticiye olan algılar.



Kaçak Çocuklar: Bulgaristan’dan Türkiye’ye göç hikayeleri



İstanbul’un Yeni Yerleşim Bölgelerinde Öğrencilerin Kent Kültürü



Liderlik Değişimlerinin Toplum Zihniyeti Üzerinde Etkilerinin Rusya ve Türkiye Üzerinden İncelemesi



Medyada kadın figürünün sosyolojik etkileri



Almanya’da Türk sineması algısı



Mülteciler ve sorunları: Akdeniz’de Afrikalı kaçak göçmenler ve kampların durumu



Sürdürülebilir Giyim ve Moda



(U)Mutlu Tarım.



Engelli Çocuklar ve aile eğitimi



Coğrafi koşulların şiddet eğilimi üzerinde etkisi



Göçlerin ekonomiye etkisi



Toplu taşıma kullanımı ve prestij algısı



Et tüketimi ve hayvan hakları



Sporda şiddet: Türkiye, Yunanistan ve Sırbistan örnekleri