Sabancı Üniversitesi’nin yeni rektörü Yusuf Leblebici oldu

Sabancı Üniversitesi’nin yeni Rektörü Yusuf Leblebici, uluslararası sıralamalarda temel bilimler, mühendislik ve teknoloji alanında düzenli olarak dünyanın en iyi üniversiteleri arasında yer alan Lozan Federal Teknoloji Enstitüsü'nde (EPFL) Kürsü Başkanı ve Mikroelektronik Sistemler Laboratuvarı'nın Direktörü olarak görev yapıyordu. Sabancı Üniversitesi’nin kuruluşunda da 1999-2002 yılları arasında Mikroelektronik Program Koordinatörü olarak diploma programının geliştirilmesi görevini üstlenen Yusuf Leblebici, İsviçre’den ülkemize kazandırılan, son derece önemli ve başarılı çalışmalara imza atmış bir bilim insanı.



Rektörlük görevini Yusuf Leblebici’ye devreden Zehra Sayers ise Sabancı Üniversitesi’nin kurucu kadroları arasında yer almış ve 20 yıldır Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (MDBF) Öğretim Üyeliği, Temel Geliştirme Programı Direktörlüğü ve son olarak da Rektörlük görevlerinde bulundu. Zehra Sayers, Öğretim Üyesi olarak Sabancı Üniversitesi’nde ve aynı zamanda Almanya Hamburg'daki EMBL Laboratuvarı'nda Moleküler Biyoloji dalındaki çalışmalarına devam edecek.





Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı konu ile ilgili olarak Mütevelli Heyeti adına yaptığı açıklamada: “Üniversitemizin kuruluş yıllarında özgün ve öncü sistemimizin oluşum sürecinde de emeği geçen, değerli bilim insanı Sayın Leblebici’nin, dünya çapında başarılar kazanarak müthiş tecrübeler edindiği İsviçre’den, Sabancı Üniversitesi’ne Rektör olarak dönmesi çok gurur vericidir. Son derece kıymetli bir bilim insanını, tüm bilim camiasında saygınlığı teslim edilen Lozan Federal Teknoloji Enstitüsündeki görevinden sonra ülkemize kazandırdığımız için çok mutluyuz. Kendisinin rektörlüğünde üniversitemizin hedeflerine emin adımlarla ilerleyeceğine güvenimiz tamdır. Sabancı Üniversitesi Mütevelli Heyeti olarak Sayın Sayers’e çalışmalarından dolayı teşekkür ediyor, Sayın Leblebici’ye başarılar diliyoruz” dedi.

Prof. Yusuf Leblebici hakkında : Yusuf Leblebici, lisans derecesini 1984'te, yüksek lisans derecesini 1986'da İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünden aldı. Doktora derecesini 1990'da ABD’deki University of Illinois at Urbana-Champaign'de (UIUC) Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği bölümünde tamamladı. 1991-1999 yılları arasında, sırasıyla UIUC'de, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde ve VLSI Tasarım Laboratuvarı'nı kurup yönettiği Worcester Polytechnic Institute'ta (WPI) Öğretim Üyesi olarak görev yaptı. Ayrıca 1999-2002 yılları arasında Sabancı Üniversitesi'nde Mikroelektronik Program Koordinatörü olarak mikroelektronik diploma programının geliştirilmesi görevini üstlendi.

Prof. Dr. Yusuf Leblebici, 2002 yılından itibaren İsviçre'deki Lozan Federal Teknoloji Enstitüsü (EPFL) Kürsü Başkanı ve Mikroelektronik Sistemler Laboratuvarı'nın Direktörü olarak görev yaptı. Başlıca araştırma konuları arasında, yüksek hızlı CMOS dijital ve karışık sinyalli tümleştirilmiş devrelerin tasarımı, VLSI sistemlerin bilgisayar destekli tasarımı, akıllı algılayıcı arayüzleri, yarı iletken elemanların modellenmesi ve simülasyonu ile VLSI devrelerin güvenirlik sorunları yer alıyor. Prof. Leblebici 2’si ders kitabı olmak uzere toplam 7 kitabın eş yazarıdır ve kendisinin uluslararası dergilerde ve konferaslarda yayınlanmış 250'yi aşkın bilimsel makalesi bulunuyor.

Yusuf Leblebici, 1995'de TÜBİTAK Teşvik Ödülü'nü, 1999'da "Joseph S. Satin Distinguished Fellow" ödülünü aldı, 2009'da ise IEEE Fellow ve IEEE Circuits and Systems Society Distinguished Lecturer olarak seçildi.