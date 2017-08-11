Sağlık Bilimleri Üniversitesi tercih rekoru kırdı

İSTANBUL (AA) - Sağlık Bilimleri Üniversitesinin (SBÜ) lisans ve ön lisans programı kontenjanlarının tamamen dolduğu bildirildi.

Rektör Prof. Dr. Cevdet Erdöl, yaptığı yazılı açıklamada, SBÜ'nün öğrenciler tarafından büyük ilgi görmesinin, üniversite kurulurken doğru adımlar attıklarının göstergesi olduğunu kaydetti.

SBÜ ailesine katılan ve Türkiye'nin geleceğinde söz sahibi olacak tüm öğrencileri, üniversitelerini tercih etmelerinden dolayı kutlayan Erdöl, açıklamasında, "2017 YGS ve LYS sonuçlarına göre öğrenci kontenjanlarımızın tamamen dolmasını öğrencilerin ve velilerin teveccühü ve iltifatı olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Sonuçların gerek üniversite gerekse sağlık camiası için son derece mutluluk verici olduğunun altını çizen Erdöl, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

"Üniversitemizin doluluk oranlarını büyük bir memnuniyetle karşılıyor ve bu durumu ülkemizin ilk ve tek sağlık temalı devlet üniversitesi olmamızın doğal bir neticesi olarak değerlendiriyorum. En önemlisi ülkemizde sağlık alanında yoğun talep gören mesleklere yönelik fakülte, bölüm ve programları açmamız, bu bölüm ve programlarda yüzde 100 doluluk oranını elde etmemiz ,büyüme stratejimizin ne kadar doğru olduğunu göstermektedir. Üniversitemize yerleşerek SBÜ öğrencisi olma hakkı kazanan öğrencilerimizi tebrik ediyor, bu gelişmede emeği geçen ve katkısı olan SBÜ ailesinin tüm mensuplarına ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyor, üniversitemize ve sağlık camiasına hayırlı olmasını diliyorum."