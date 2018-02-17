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Staj başvurularını almaya başladı

Arçelik’in staj programı Fresh Start için başvurular alınmaya başlandı. Bu programdan faydalanmak isteyen öğrenciler 10 Mart 2018 tarihine kadar tüm başvuru yapabiliyor.

Staj başvurularını almaya başladı
Arçelik’ten ‘Fresh Start’ Staj Programı

Öğrenciler için yeni bir başlangıç sunan Arçelik, staj programı Fresh Start ile üniversitede teorisi öğretilen bilgileri 2 ay boyunca işletmelerinde pratik olarak deneyimletiyor. 10 Mart 2018 tarihine kadar başvuruları kabul eden programa katılabilmek için üniversite 3. ve 4. sınıf öğrencisi olmak, ileri düzeyde İngilizce bilmek, online yapılan genel yetenek ve İngilizce sınavı ile video mülakat aşamalarını başarı ile geçmek gerekiyor. Başta mühendislik bölümleri olmak üzere her bölümden öğrencinin alınabildiği programda yaratıcılık ve inovatif bakış, aranan diğer özellikler arasında yer alıyor. 


Başvuru dönemi sonrasında farklı aşamaları geçerek programa katılma fırsatı yakalayan öğrencilerden, yaz döneminde 2 ay staj yaparak danışmanları eşliğinde bir proje hazırlamaları bekleniyor. Stajlarını başarıyla tamamlayan öğrenciler Arçelik içerisinde Proje Elemanı/Proje Mühendisi ya da yeni mezun işe alım süreçlerinde değerlendirilme şansına sahip olacaklar.
Adaylar 10 Mart 2018 tarihine kadar http://bit.ly/arcelikfreshstart linkinde yer alan ilana başvuruda bulunabilirler.
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Anahtar Kelimeler:
StajFreshstartArçelik
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