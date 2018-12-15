TEB, İTÜ ve Marmara Üniversitesi’nde “Dijital Finansal Okuryazarlık” eğitimi verdi

2012 yılında başlattığı finansal okuryazarlık eğitimleriyle bu alanda öncü olan Türk Ekonomi Bankası (TEB), TEB Aile Akademisi çatısı altında düzenlediği eğitimlerle ülke genelinde kamu kurumları, belediyeler, eğitim kurumları ve özel sektör çalışanlarından başlayarak, Milli Eğitim Bakanlığı ve UNICEF gibi kurumlarla yaptığı iş birlikleriyle yaklaşık 19 milyon kişiye finansal okuryazarlık eğitimleri verdi.



Finansal okuryazarlık konusundaki öncülüğünü bir adım öteye taşıyan TEB, çağın gerekliliklerine uygun olarak yeni dönemde üniversite öğrencilerine yönelik “Dijital Finansal Okuryazarlık” eğitimleri gerçekleştiriyor. Bu kapsamda farklı şehirlerde ve üniversitelerde eğitimler düzenleyen TEB Aile Akademisi’nin son durakları ise İstanbul Teknik Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi oldu. Eğitim programı kapsamında yeni finansal teknolojiler arasında öne çıkan ve özellikle gençler tarafından oldukça ilgi gören Blockchain, Fintech, kodlama ve dijital dönüşüm gibi konular hakkında eğitimler veriliyor.



250 binden fazla gence ulaşması hedefleniyor



TEB’in Dijital Pazarlama Okulu iş birliğiyle hayata geçirdiği ve bugüne kadar Sabancı Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, Fırat Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, İTÜ ve Marmara Üniversitesi’nde düzenlenen eğitimler; ODTÜ, Ayvansaray Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi’nde de gerçekleştirilecek.



Dijital Finansal Okuryazarlık eğitimleriyle bire birde yaklaşık 5 bin, online eğitimlerle 250 binden fazla gence ulaşılması hedefleniyor.