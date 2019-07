Tersine beyin göçünde ilk adres: Boğaziçi Üniversitesi

TÜBİTAK 2232 Uluslararası Lider Araştırmacı Programı ile Türkiye’ye en çok akademisyen çeken kurum 15 araştırmacıyla Boğaziçi Üniversitesi oldu.



Yapay zeka, robotik, yenilenebilir enerji, biyomedikal, fizik, jeodezi, makina mühendisliği, matematik, kimya mühendisliği ve bilişsel bilim gibi alanlarda öncü araştırmalara imza atan araştırmacıları bünyesine katan Boğaziçi Üniversitesi Türkiye’ye gelmeyi hedefleyen akademisyenler için çekim merkezi olmayı sürdürüyor.



Son iki yıl içinde yurtdışı seçkin kurumlardan Türkiye’ye gelerek Boğaziçi Üniversitesi’nde akademisyen ve araştırmacı olarak göreve başlayan bilim insanlarının sayısı son katılımlarla 52’ye ulaştı.



TÜBİTAK 2232 programının dışında 2018 yılında yurtdışından Harvard, University of Chicago, Purdue, Oxford gibi önemli kurumlarda doktoralarını tamamlamış ve öncü araştırma projelerine başlamış 18 genç akademisyen Boğaziçi Üniversitesi kadrolarına katılırken, 2019 yılında 19 yeni akademisyenin daha kadro işlemleri tamamlanmak üzere.



TÜBİTAK 2232 programı ile MIT, Stanford University, Princeton University, Utrecht University, Georgia Institute of Technology, Uppsala, University of Virginia, University of Illinois at Urbana Champaign, Universitat Politecnica de Catalunya, Berlin School of Mind and Brain, Lund University gibi uluslararası saygınlığı bulunan üniversitelerin yanısıra, Max Planck Institute ve CERN gibi merkezlerden de birçok araştırmacı bundan böyle çalışmalarına Boğaziçi Üniversitesi’nde devam etme kararı alarak, İstanbul’a yerleşiyor.



Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmed Özkan “TÜBİTAK Lider Araştırmacılar programına başvurarak yurtdışından gelerek aramıza katılacak çok değerli araştırmacılar bulunuyor. Hem sayısal olarak en fazla tercih edilen üniversite olmamız hem de öğretim üyesi sayımıza göre oransal olarak en yüksek sayıda araştırmacıyı buraya çekiyor olmamız Boğaziçi Üniversitesi’nin oluşturduğu araştırma ve çalışma ortamı ile ilgili. Ayrıca bölümlerimiz için açtığımız herbir kadroya 60-70 civarı başvuru alıyoruz. Doktoralarını tamamlayarak ülkeye dönen genç akademisyenler Türkiye’nin bilim alanında güçlenmesi yönünde çalışmalarını Boğaziçi Üniversitesi çatısı altında sürdürüyor” dedi.



Yeni katılımlarla birlikte sayısı 450’ye ulaşan akademisyen ile Boğaziçi Üniversitesi araştırmada öncülüğünü sürdürmeyi hedefliyor.