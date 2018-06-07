TESK Başkanı Palandöken'den ailelere karne uyarısı - TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: - "Aileler karneye bakmadan çocuklarına sarılarak sevdiklerini hissettirmeli"

ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Aileler karneye bakmadan çocuklarına sarılarak sevdiklerini hissettirmeli." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, 2017-2018 eğitim-öğretim döneminin sonuna gelindiğini hatırlatarak velilere karne uyarısında bulundu.

Cuma günü üç aylık yaz tatiline girecek öğrenci ve öğretmenlerin tatili hak ettiğini belirten Palandöken, "Çocuklarımız bizim her şeyimiz. Aileler karneye bakmadan çocuklarına sarılarak sevdiklerini hissettirmeli. Onları desteklemek için vereceğimiz en iyi hediye onlara sıkı sıkı sarılmak ve sevildiklerini hissettirmektir." değerlendirmesinde bulundu.

Yaz tatilinin iyi değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Palandöken, şunları kaydetti:

"Geleceğimizin teminatı, yarının büyükleri çocuklarımız, okulların açılacağı eylül ayına kadar programlı bir şekilde çalışmalarını sürdürüp dinlenmeli. Tatili bilgisayar başında oyunla değil, sosyal ve beşeri aktivitelerle ve bir esnafın yanında geçirerek hayata tutunmayı öğrensinler. Her şey karnedeki başarı değil. Başarılmayacak hiçbir şey yoktur. Çocuklarımıza inanıyoruz, tüm aileler de çocuklarına inansın ve güvensin."