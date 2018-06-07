Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar teknoloji ekonomi dünya berat albayrak Bursa
Enerji verimliliğine teşvik
Enerji verimliliğine teşvik
Organik tarım planı
Organik tarım planı
Esnafın beklentileri
Esnafın beklentileri
Türk kahvesini sevdiler
Türk kahvesini sevdiler
En yüksek artış giyimde
En yüksek artış giyimde

TESK Başkanı Palandöken'den ailelere karne uyarısı

- TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: - "Aileler karneye bakmadan çocuklarına sarılarak sevdiklerini hissettirmeli"

TESK Başkanı Palandöken'den ailelere karne uyarısı
ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Aileler karneye bakmadan çocuklarına sarılarak sevdiklerini hissettirmeli." ifadesini kullandı.
Palandöken, yazılı açıklamasında, 2017-2018 eğitim-öğretim döneminin sonuna gelindiğini hatırlatarak velilere karne uyarısında bulundu.
Cuma günü üç aylık yaz tatiline girecek öğrenci ve öğretmenlerin tatili hak ettiğini belirten Palandöken, "Çocuklarımız bizim her şeyimiz. Aileler karneye bakmadan çocuklarına sarılarak sevdiklerini hissettirmeli. Onları desteklemek için vereceğimiz en iyi hediye onlara sıkı sıkı sarılmak ve sevildiklerini hissettirmektir." değerlendirmesinde bulundu.
Yaz tatilinin iyi değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Palandöken, şunları kaydetti:
"Geleceğimizin teminatı, yarının büyükleri çocuklarımız, okulların açılacağı eylül ayına kadar programlı bir şekilde çalışmalarını sürdürüp dinlenmeli. Tatili bilgisayar başında oyunla değil, sosyal ve beşeri aktivitelerle ve bir esnafın yanında geçirerek hayata tutunmayı öğrensinler. Her şey karnedeki başarı değil. Başarılmayacak hiçbir şey yoktur. Çocuklarımıza inanıyoruz, tüm aileler de çocuklarına inansın ve güvensin."
İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Bendevi PalandökenKarneTESK
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5