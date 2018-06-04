TİGEM'in sınav yönetmeliğinde değişiklik - Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünce (TİGEM), taşra teşkilatında istihdam edilecek ziraat mühendisi, veteriner hekim, tekniker ve teknisyen adaylarının giriş sınavına katılabilmeleri için KPSS'nin ilgili puan türlerinden en az 70 puan almaları gerekecek.

ANKARA (AA) - Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünce (TİGEM), taşra teşkilatında istihdam edilecek ziraat mühendisi, veteriner hekim, tekniker ve teknisyen adaylarının giriş sınavına katılabilmeleri için KPSS'nin ilgili puan türlerinden en az 70 puan almaları gerekecek.

"TİGEM'in Taşra Teşkilatında İstihdam Edilecek Ziraat Mühendisi, Veteriner Hekim, Tekniker ve Teknisyen Pozisyonlarına Ait Sınav ve Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle TİGEM'in taşra teşkilatına sözleşmeli personel statüsünde açıktan ilk defa atanacak ziraat mühendisi, veteriner hekim, tekniker ve teknisyenlerde aranacak şartlarla giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslarda değişikliğe gidildi.

Buna göre, giriş sınavına katılmak isteyen adaylarda son başvuru tarihi itibarıyla mezun olunan programa göre geçerlilik süresi dolmamış KPSSP3, KPSSP93, KPSSP94 puan türleriyle KPSS'nin ilgili puan türlerinden en az 70 almış olma şartı aranacak.

Bu şartları taşıyan adaylar, ilanda belirtilen programa göre KPSSP3, KPSSP93 ya da KPSSP94 puan türünden en yüksek puanı alandan başlanarak, atama yapılması planlanan pozisyon sayısının 10 katını geçmemek üzere sıralamaya tabi tutulacak.

Daha sonra yapılacak yazılı sınavdan 100 üzerinden en az 70 tam puan alan adaylar en yüksek puandan başlamak üzere atama yapılacak pozisyon sayısının 3 katı kadar sözlü sınav tarihi ve yeriyle birlikte TİGEM'in internet sitesinden ilan edilecek. Sınav Komisyonu, KPSS, sözlü ve yazılı sınavın aritmetik ortalamalarını alarak nihai başarı listelerini hazırlayacak.