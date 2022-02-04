TOBB’dan 154 yeni okul

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 81 ile 81 Okul projesinin ardından şimdi de 154 ilçeye 154 okul yapacak. Konuyla ilgili protokolü TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer imzaladı.

Özer “Bakanlık döneminde şimdiye kadar attığım en güzel imza” ifadesini kullandı. Törende konuşan Milli Eğitim Bakanı Özer, son 20 yılın eğitimde önemli dönüşümlerin yaşandığı devrimsel bir süreç olduğunu söyledi.

Daha önce 200 binler seviyesinde olan derslik sayısının 850 bine çıktığını, 18 milyon öğrenci ve 1.2 milyon öğretmeni içeren devasa bir sistemden bahsettiklerini belirten Özer, bu rakamın 150’ye yakın ülkenin toplam nüfusundan fazla bir rakama denk geldiğini belirtti. Buna paralel olarak işgücü piyasasına yönelik nitelikli insan kaynağını artırmak için de çaba sarf ettiklerini vurgulayan Özer, “Yeni projeler, yeni atılımlar hayata geçiriyoruz. Küçük ve orta ölçekli KOBİ’ler için mesleki eğitim merkezleri çözüm merkezi. Bu merkezler aynı zamanda ahilik kültürünün de tecessül ettiği yerler” dedi. Mesleki eğitim merkezlerine kaydolanlara devlet tarafından bin 275 TL verildiğini, kalfalığa yükselenlerde ise bu rakamın 2 bin 175 TL olduğunu kaydeden Özer, bunun sonucu olarak bir ay gibi bir sürede katılımcı sayısının 156 binden 280 bine çıktığını belirtti. Özer, “2022’nin sonuna kadar 1 milyon kişiyi mesleki eğitim merkezleriyle buluşturmak istiyoruz. Herhangi bir meslek öğrenmek isteyenler gidip kaydolabilecek. ‘Aradığım elemanı bulamıyorum, kalfa-çırak bulamıyorum’ sözünü tarihin çöplüğüne atmış olacağız” dedi.