TSE'den SOCAR'ın üniversitesine ISO 10002 belgesi

BAKÜ (AA) - Türk Standartları Enstitüsü (TSE), Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi (SOCAR) bünyesindeki üniversite statülü Bakü Ali Neft Mektebine (BANM) ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Belgesi verdi.

BANM'da düzenlenen belge takdim törenine, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, BANM Rektörü Elmar Kasımov, TSE Bakü Temsilcisi Selim Çelebi, SOCAR yetkilileri, öğretim görevlileri ve öğrenciler katıldı.

Büyükelçi Özoral törende yaptığı konuşmada, kaliteli eğitim veren BANM'ın sadece Azerbaycan'ın değil, Türkiye'nin ve dünyanın önemli şirketlerinin petrol uzmanı ihtiyacını karşıladığını bildirdi.

Azerbaycan'ın bağımsızlığını elde ettiği 25 sene içerisinde büyük başarılar elde ettiğini ifade eden Özoral, eğitim alanında da büyük atılımlar gerçekleştirildiğini, yeni müesseselerin kurulduğunu anlattı.

Yeni kurumların kendileri için günün en ileri standartlarını kabul ettiğini söyleyen Özoral, "Bu nedenle BANM, bugüne kadar TSE'den 3 tane belge aldı. Bugün de müşteri memnuniyetini belgeleyen yeni bir döküman alacak." dedi.

Konuşmaların ardından Büyükelçi Özoral, ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Belgesini Rektör Kasımov'a takdim etti.

Rektör Kasımov, tören sonrasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yeni aldıkları ISO 10002 belgesinin üniversitedeki öğrenci memnuniyetini daha üst düzeye çıkarmaya katkı sağlayacağını söyledi.

Üniversite kadrosunun öğrencilerin kurumda verilen eğitimden memnun kalmaları için daha fazla çaba sarf edeceğini belirten Kasımov, öğrenci memnuniyeti seviyesinin devamlı analiz edilmesinin eksik alanların giderilmesine olanak sağlayacağını ifade etti.

TSE sayesinde üniversitenin tüm faaliyetinin uluslararası standartlara uygun şekilde sürdürüldüğünü söyleyen Kasımov, TSE yekililerine teşekkürlerini iletti.

TSE Bakü Temsilcisi Çelebi, Azerbaycan'da 1997'den itibaren faaliyet sürdürdüklerini, dost ve kardeş ülkede üretilen ürünlerin yurt dışına ihracı için ellerinden gelen yardımı gösterdiklerini söyledi.

Başta SOCAR olmakla Azerbaycan'ın birçok büyük kurum ve şirketiyle iş birliği yaptıklarını bildiren Çelebi, kalite standartı sistemlerini Azerbaycan'da kurarak, bu şirketlerin yurt dışına açılmalarını sağlamaya çalıştıklarını kaydetti.

BANM'ın uzun bir çalışmanın sonunda ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti eğitimini tamamladığını bildiren Çelebi, kurumun belgeyi almaya hak kazandığını belirtti.

TSE, daha önce de BANM'a ISO 9001, ISO 14001 ve OHSAS 18001 belgeleri vermişti.