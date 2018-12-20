TSKB ve Escarus’un Düzenlediği 7. Sürdürülebilirlik Atölyesi İTÜ’de Gerçekleştirildi TSKB ve iştiraki TSKB Sürdürülebilirlik Danışmanlığı ESCARUS’un birlikte düzenlediği “7. Sürdürülebilirlik Atölyesi” 19 Aralık’ta İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Çevre Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği ve Şehir ve Bölge Planlaması bölümü öğrencilerinin katıldığı atölye kapsamında, öğrenciler özel sektörden alanında uzman katılımcıların liderliğinde vaka çalışmaları gerçekleştirdi.



Türkiye Sınai Kalkınma Bankası’nın (TSKB) iştiraki TSKB Sürdürülebilirlik Danışmanlığı ESCARUS’la birlikte gerçekleştirdiği Sürdürülebilirlik Atölyesi’nin yedincisi, bu yıl İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. İTÜ NOVA ve İTÜ ME2M’in işbirliğiyle düzenlenen Sürdürülebilirlik Atölyesi’ne Çevre Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği ile Şehir ve Bölge Planlaması bölümlerinden öğrenciler katıldı.



“İklim Değişikliği: Şirketler için Yeni Bir Risk Unsuru” temasıyla gerçekleşen atölyeye, 28 öğrenci katıldı. Özel sektörden alanında uzman katılımcıların liderliğinde ekipler kuran öğrenciler, vaka çalışmaları yaptı. Çok boyutlu bakabilme ve takım olarak çalışma konularına odaklanılan etkinliğe, TSKB’nin ve ESCARUS’un farklı bölümlerinden yöneticiler de eşlik etti.





Yetkin Kesler: “Öğrencilerin ilgisi artarak devam ediyor”

2012’dan bu yana her sene farklı bir üniversite işbirliğinde gerçekleştirilen Sürdürülebilirlik Atölyesi hakkında bilgi veren TSKB Genel Müdür Yardımcısı Yetkin Kesler, “Sürdürülebilirlik alanında yürüttüğümüz farkındalık çalışmaları bizim için önemli bir odak alanı. Sürdürülebilirlik Atölyesi de bu konuda gerçekleştirdiğimiz en istikrarlı projeler arasında yer alıyor. Yedi yıldır gerçekleştirdiğimiz atölyeleri, geleceğin liderleri olan gençler nezdinde farkındalık yaratmak adına çok önemsiyoruz. Atölyelere öğrencilerin ilgisinin artarak devam ettiğini, sürdürülebilirlik kavramının gençlerde karşılığı olduğunu gözlemlemek de bizi memnun ediyor. Bugüne kadar İTÜ, Bilkent, Koç, ODTÜ, Sabancı gibi pek çok değerli okulun öğrencisiyle buluşma imkânı yakaladık. Önümüzdeki yıllarda da Sürdürülebilirlik Atölyesi’ne farklı üniversitelerde devam ederek, daha çok öğrenciye ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.



Hülya Kurt: “Türkiye’de bir ilk”

Sürdürülebilirlik Atölyeleri’nde geleceğin karar vericileri üniversite öğrencileriyle, akademisyenler, TSKB ve Escarus yöneticileri bir araya geldiğini hatırlatan TSKB Sürdürülebilirlik Danışmanlığı ESCARUS Genel Müdürü Hülya Kurt, bu bilgi aktarımının önemine dikkat çekti. Kurt, “Atölyemize liderlik eden özel sektör temsilcileri, TSKB ve Escarus yöneticileri tarafında çok ciddi bir bilgi birikimi var. Her geçen gün artan bu değerli bilgi ve deneyimin gençlere aktarılması büyük önem taşıyor. Sürdürülebilirlik Atölyesi de yıllardır bu paylaşım için en uygun zemini oluşturuyor” dedi.



Bu yılki vaka çalışmasının tema ve yaklaşım açısından Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıdığının altını çizen Kurt, sözlerine şöyle devam etti: “Bu yıl, iklim değişikliğinden etkilenebilirliği yüksek olan tekstil sektöründeki iki şirketin yöneticileri rolündeki öğrenciler, şirketlerine ve sektöre yönelik iklim bağlantılı riskleri değerlendiriyor; bu risklerin şirketlerinin finansal tablolarına yansımalarını analiz ediyorlar. Çalışma farklı disiplinlerden üniversite öğrencilerini bir araya getirirken günümüzün önemli sürdürülebilirlik problemlerine yönelik yaratıcı bakış açılarının geliştirilmesi amacına da hizmet eediyor. Benzer çalışmaların farklı paydaşlara yönelik uygulamalarını da ilerleyen dönemlerde hayata geçirmeyi hedefliyoruz.”

