Tüm eğitim sektörüne açık kaynak oluşturacak üç rapor yayınladı

Raporlarımız tüm sektöre hizmet edecek açık kaynak kılavuzlar haline geldi

Konuyla ilgili bilgi veren Akademik İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gülçin Cırık Doğramacı: “İçinde bulunduğumuz dönemde bu alanda bilginin ve tecrübenin paylaşılması ve dayanışma, tüm çocuklarımızın geleceği için büyük önem taşıyor. 9 Eylül 2019 tarihinde yüz yüze eğitimle başlayan 2019-2020 Akademik Yılını 26 Haziran 2020’de sona erdirdik. 120 okul gününü yüz yüze, 65 okul gününü 26.328 saat uzaktan eğitimle tamamladık. 298 sınav yaptık, 2 kez karne verdik. Mart ayında zorunlu geçiş yaptığımız Acil Durum Uzaktan Eğitim Süreci devam ederken; elde ettiğimiz kıymetli bilgilerden yararlanarak tüm eğitim sektörünün faydalanabileceği rapor çalışmaları gerçekleştirdik. Kılavuzlarımız 3000 kez tıklarak sektörümüz için birer açık kaynak haline geldi. Aynı zamanda dijital dönüşüm çalışmalarımızı olgunlaştırarak geçtiğimiz ayın başında Bilişim Stratejileri Merkezi’ni hayata geçirdik” dedi.

Bilişim stratejilerimizle öğretmen öğrenci etkileşimini en üst seviyeye çıkaracak ve bununla beraber otonom öğrenmeye hizmet edecek bir altyapı kurguladık

Bilişim Stratejileri Merkezi Koordinatörü Dilara Vardar: “Hisar Okulları kurulduğu ilk günden bu yana teknolojiyi eğitimin vazgeçilmez bir parçası olarak müfredatına ve iş yapış şekillerine dâhil etmiştir. Pandemi sürecinde sunduğumuz çevrimiçi (online) sistemler ile öğrencilerimizin derse fiziksel olarak katılım sağlamadan temel bilgilere erişebildiklerini, etkinlikleri yürütebildiklerini ve ön hazırlık sürecini tamamlayabildiklerini gördük. Öğrenme süreçlerimiz için esnek, kapsayıcı, destekleyici ve yenilikçi dijital çözümler geliştirmeye devam ederken, öğretmen öğrenci ilişkisini interaktif ve sosyal bir etkileşim ortamı olarak tasarladık. Dijital ortamda bir ders tasarımı yaptık. Bilişim stratejilerimizle her düzeyde öğretmen öğrenci etkileşimini en üst seviyeye çıkaracak ve bununla beraber otonom öğrenmeye hizmet edecek bir altyapı kurguladık.”

Geçiş dönemi süresince küçük yaş gruplarında sosyo duygusal desteği akademik kazanımların önüne koyduk ve ailelerle de işbirliği yaptık

Stratejik Planlama Yönetişiminden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve Vekil İlkokul Müdürü Meral Olcay: “Okulumuz okul öncesinden lise sona kadar eğitim veriyor. Acil durum uzaktan eğitime geçişle birlikte özellikle İlköğretim seviyesinde gerek çocuklarımız, gerekse velilerimizle çok farklı ve yakın bir işbirliği içinde yürüttük eğitim çalışmalarını. Hazırladığımız bültenler ve bilgilendirme yazılarına ek olarak; sosyal medya kanalları üzerinden tüm Türkiye’deki velilere yönelik olarak uzman psikolog ve psikiyatristlerle canlı Veli Seminerleri gerçekleştirdik. Öğrencilerle ilk aşamada oluşan yeni süreç hakkında bilgi verme, yeni durumlara uyum sağlama, uzaktan eğitim süreci, evde günlük rutinleri planlama ilgili online dersler yaptık. Özellikle 3. Sınıftan önceki yaş grupları için akademik eğitim kadar sosyo duygusal desteğe büyük önem verdik.Bu temel sayesinde öğrencilerimiz yeni döneme de heyecanla başladılar.”

Teknoloji ve harmanlanmış eğitim, eğitimde fırsat eşitliğine hizmet edecek

Hisar Okulları Lise Müdürü Okan Uzelli: “Pandemi süresince her düzeyde çalışmalar kesintisiz devam etti. Teknoloji ve doğru süreç yönetimi sayesinde öğrencilerimiz bu olağanüstü dönemi akademik kazanımlarından ödün vermeden tamamladılar. İleri Düzey Yerleştirme Programı Advanced Placement - AP sınav sonuçlarına göre, öğrencilerimiz en yüksek puan olan 4 ve 5 skorlarını alarak, Türkiye ve uluslararası sınav ortalamasının üzerinde bir başarı sergiledi. Yine bu yılki üniversite sonuçlarına baktığımızda öğrencilerimizin istedikleri programlara yerleştiklerini görüyoruz. Ayrıca pandemi döneminde öğrencilerimizin sosyal gelişimi için çok gerekli olan kulüp çalışmalarını da kesintiye uğratmadık. Öğrencilerimiz olağanüstü koşullara rağmen, Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi CERN’in BL4S Beamline for Schools (Liseler İçin Demet Hattı) Yarışmasına sunduğu bilimsel çalışmayla 200 başvuru arasından seçilen 23 takımlık kısa listeye kaldı. Buna ek olarak sağlıkçılar için 3 boyutlu maske üretimi yapmaya, makaleleriyle konferans kabulleri almaya ve çevrimiçi tüm Türkiye’deki öğrencilere açık eğitimler ve İngilizce hikaye saati düzenlemeye kadar pek çok aktivite gerçekleştirdiler. Bu bilgiler ışığında yeni dönemde teknoloji ve harmanlanmış eğitimin, eğitimde fırsat eşitliğine hizmet edeceğine inanıyoruz.”