Türk Eğitim Vakfı'ndan eğitime büyük destek TEV Bir Dünya Çiçek Projesi’ni daha geniş kitlelere tanıtmak aynı zamanda eğitime destek olunması amacıyla Four Seasons Hotel Bosphorus ve ALEM Dergisi ile“Mutlu Bir Gül” adında davet düzenledi. Türk Eğitim Vakfı (TEV) Four Seasons Hotel Bosphorus ev sahipliğinde ve ALEM Dergisi medya sponsorluğunda mutlu günlerin yeni bağış geleneği Bir Dünya Çiçek Projesini tanıttı. Cem Yılmaz’ın katılımıyla renklenen davette ünlü isimlerin tasarladığı çiçekler satışa sunularak, eğitim için kaynak yaratıldı.

Bu davet için Bir Dünya Çiçek tasarımları arasından seçilen 14 adet beyaz gül Türkiye’nin tanınmış fikir önderleri, sanatçıları ve tasarımcıları tarafından dekore edildi. Arzu Kaprol, Ayşegül Hotiç, Cem Yılmaz, Derin Mermerci, Dilek Hanif, Güneri Civaoğlu, Günseli Kato, Harun Tekin, Mehtap Elaidi, Nil Karaibrahimgil, Saffet Emre Tonguç, Özlem Süer, Tuvana Büyükçınar gibi isimlerin kendi yaratıcılıklarına göre şekillendirdikleri güllerin satışından elde edilen gelirle gençlere daha fazla burs imkânı sağlanması hedefleniyor.



TEV, bu özel tasarımları, İstanbul’un gözde otellerinden Four Seasons Hotel Bosphorus’da verdiği ‘Mutlu Bir Gül’ davetiyle tanıttı. Alem Dergisi’nin medya sponsoru olduğu davetin, etkinlik sponsorluğunu A46 üstlendi. Davet, ekonomi, siyaset sanat, cemiyet hayatından birçok ismi buluşturdu. 10. yaşını TEV iş birliğiyle ‘Mutlu Bir Gül ‘ sosyal sorumluluk projesiyle birleştirerek kutlayan Four Seasons Hotel Bosphorus’daki gecede, ‘Bir Dünya Çiçekler’ konuklara tanıtıldı ve büyük beğeni topladı. Cem Yılmaz gecede 2 çiçeği özel bir statüde ele alarak müzayedeye sundu. Bunlardan biri Cem Yılmaz’ın kendi tasarımı diğeri ise TEV yurt dışı sanat bursiyeri Yalçın Bilgin tarafından TEV Mütevelliler Heyeti Başkanı Ömer M. Koç’un adına dekore edilen çiçek oldu.



Geceden elde edilen tüm gelir gençlere yeni eğitim imkânı yaratma amacıyla kullanılacak.



Yarım asırdır Türkiye’nin aydınlık geleceği için eğitime destek veren Türk Eğitim Vakfı (TEV), farklı projeleri, etkinlikleriyle gençlerin eğitimi için yeni kaynaklar yaratmaya devam ediyor. Türkiye’nin duyarlı insanlarının TEV aracılığıyla eğitime büyük katkıda bulunacağı ‘Mutlu Bir Gün Projesi’yle ünlü isimlerin eğitim için boyadıkları ve tasarladıkları çiçeklerin satışıyla bir kaynak yaratılması hedefleniyor.



Ömer M Koç; ‘Eğitimde fırsat eşitliği için vereceğimiz desteği katbekat arttırmayı hedefliyoruz’



Bu özel davette açılış konuşmasını yapan TEV Mütevelliler Heyeti Başkanı Ömer M. Koç, ‘Amacımız, mutlu günlerimizde, heyecanımızı sevincimizi paylaşmak, misyonumuz doğrultusunda eğitimde fırsat eşitliği için vereceğimiz desteği katbekat arttırmaktır. Bu amaçla 2018 yılının ilk aylarında hayata geçirdiğimiz Bir Dünya Çiçek projemiz sayesinde mutlu günlerin de gençlerimiz için bir kaynak yaratma vesilesi olması için tüm gücümüzle çalışıyoruz’ dedi.



TEV BİR DÜNYA ÇİÇEK geleneğinin geleceğe taşınacağına yürekten inandığını belirten Koç, ‘Mutlu günlerinizi BİR DÜNYA ÇİÇEK’le kutlarken Türkiye’nin aydınlık geleceğine katkı sağlayacağınıza inancımız tam’ diyerek eğitim gönüllüleri için bir çağrı da yapmış oldu.

Four Seasons Hotels Istanbul Genel Müdürü Tarek Mourad ise davetin önemine dikkat çekerek; ‘Türk gençliğini destekleyen, onların eğitimi ve geleceği için titizlikle çalışan Türk Eğitim Vakfı’nın ‘Bir Dünya Çiçek’ projesine destek olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. En önemli fırsatlar başkalarının hayatlarına dokunan fırsatlardır. Four Sesons Hotel Bosphorus’un 10. yılını kutladığımız bu sene, böylesine anlamlı ve sürdürülebilir bir projenin parçası olmak bize gurur veriyor” dedi.



TEV Genel Müdürü Yıldız Günay, ’TEV olarak her 25 öğrenciden sadece 1 tanesine burs verebiliyoruz’



Bir Dünya Çiçek Projesi’nin eğitime katkılarından bahseden TEV Genel Müdürü Yıldız Günay, “Bundan sonra nerede bir kutlama varsa orada Bir Dünya Çiçek olsun istiyoruz. Bağışlarla bir gelenek yaratmasını istediğimiz Bir Dünya Çiçek’in bu bahar ve yaz aylarında düğün, nişan, açılış ve her türlü davette olmasını arzu ediyoruz. Vakfımız bu yıl 7000 yurtiçi burs veriyor. Geçen Eylül ayında 48 bin öğrenci başvurdu. TEV olarak her 25 öğrenciden sadece 1 tanesine burs verebiliyoruz.Amacımız bu sayıyı arttırabilmek. Bu mevsimde düğünler ve nişanların yüzde 5’inde 5 adet bu tasarımlardan olduğunda TEV’in toplam burs sayısını ikiye katlayabiliyoruz. Gelin hep beraber Bir Dünya Çiçek ile geleceğimizi şekillendirecek bir dünya öğrenciye bir dünya umut verelim’ diyerek projeyi anlattı.



Cem Yılmaz açık arttırmada 180 Bin TL’lik satış yaptı



Sanatçıların sosyal sorumluluk projeleri içerisinde yer almalarınınönemine değinen ünlü komedyen Cem Yılmaz, “TEV ile yollarımız ülkemizin en önemli sanatçılarından Zeki Müren’i geçen sene filmimizde misafir etmek istediğimizde kesişti. TEV bize bu konuda çok yardımcı oldu. Ben de vakıfla neden uzak ilişki içinde olduğumu sorguladım ve eğer bundan sonra bir katkım olacaksa bu vakfın çalışkan bir gönüllüsü olmak istiyorum” dedi. Konuşmasının ardından Yılmaz, ‘Bir Dünya Çiçekleri’ eğlenceli sunumuyla açık arttırmaya çıkararak bağışlara destek sağladı. Cem Yılmaz o gece 2 çiçeği özel bir statüde ele alarak müzayedeye sundu. Bunlardan biri Cem Yılmaz’ın kendi tasarımı diğeri ise TEV yurt dışı sanat bursiyeri Yalçın Bilgin tarafından TEV Mütevelliler Heyeti Başkanı Ömer M. Koç’un adına dekore edilen çiçekti. Cem Yılmaz Ömer Koç’un bu gece için tasarladığı çiçeği satın alarak vakfa 110.000 TL destek sağladı. Cem Yılmaz’ın tasarladığı çiçeği ise Astay Yönetim Kurulu Üyesi Osman Hulusi Toprak 70.000 TL’ye aldı.

Gecede ayrıca müzayedeye dahil olmayan tasarımlardan 3 çiçek de alıcı buldu.