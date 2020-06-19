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Türk Telekom 43 bin çocuğa ışık oldu

Türk Telekom’un sosyal sorumluluk projesi ‘Günışığı’, 2019-2020 eğitim öğretim yılında Covid-19 önlemleri kapsamında uzaktan devam etti. Türk Telekom, eğitim sürecinde, 43 binden fazla az gören çocuğa ve çocukların ailelerine eğitim verdi.

Türk Telekom 43 bin çocuğa ışık oldu

Türk Telekom, toplumsal sorumluluk bilinciyle yürüttüğü projelere Günışığı ile devam ediyor. Türk Telekom’un az gören çocuklara yönelik hayata geçirdiği ‘Günışığı’ projesi kapsamında, çocuklar ile aileleri, Covid-19 nedeniyle Mart ayından itibaren uzaktan devam eden 2019-2020 eğitim öğretim yılını tamamladılar. Engelsiz Yaşam Derneği (EY-DER) iş birliğiyle yürütülen Günışığı projesindeki çocuklar ve aileleri Nisan ve Mayıs aylarında hafta içi her gün farklı branş öğretmenlerinden canlı yayın ile Günışığı eğitimi aldı.

Proje dâhilinde 43 binden fazla kişiye Günışığı eğitimi verilirken, ‘az gören eğitimci eğitimi’ içeriği ailelere aktarıldı. Canlı derslerde yayın sırasında öğrencilerden gelen sorular da yanıtlandı. Aile eğitimi içeriklerinin yanı sıra ‘Az gören eğitimci eğitimi’ ile anne babaların eğitimci rolüne destek sağlandı. Bu dönemde az gören ailelerinin birbirleriyle iletişimi arttı.

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Türk Telekom Günışığı ProjesiTürk Telekom Sosyal SorumlulukTürk Telekom 43 Bin çocuk
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