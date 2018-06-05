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Türk Telekom'un Genç Yetenek Programı START'a başvurular başladı

- Türk Telekom START, gençlere kariyer yollarında ışık tutmaya devam ediyor

Türk Telekom'un Genç Yetenek Programı START'a başvurular başladı
İSTANBUL (AA) - Türk Telekom'un Genç Yetenek Programı Türk Telekom START, gençlere kariyer yollarında ışık tutmaya devam ediyor.
Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre "Geleceğin de Senin Gibi Işıldasın" mottosuyla, gençlere 360 derece telekomünikasyon sektörünü deneyimleme imkanı sunan Türk Telekom START Programı'na başvurular, 5 Haziran’da başlayacak, 3 Temmuz 2018'e kadar devam edecek.
Değerlendirme aşamalarını ve mülakatları başarıyla tamamlayan 4 yıllık üniversitelerden yeni mezun adaylar, yüksek lisans öğrencileri ve iş hayatında en fazla bir yıl deneyim kazanmış gençler, Genel Müdürlük birimlerinde tam zamanlı çalışmak üzere yeni işlerine başlayacaklar.
Değerlendirme aşamalarını ve mülakatları başarıyla tamamlayan adaylar, Bilgi Teknolojileri, Ürün ve Servis Geliştirme, Proje Yönetimi, Satış, Pazarlama, İnsan Kaynakları, Strateji, İş Geliştirme, Finans birimlerinde tam zamanlı çalışmak üzere yeni işlerine başlayacaklar.
Adaylar, yeni işlerindeki mevcut sorumluluklarının yanı sıra mentorluk, online koçluk, inovasyon projelerine katılım ve rotasyon gibi fırsatlar içeren 18 aylık kapsamlı bir gelişim programına da dahil olacaklar.
Türk Telekom Genç Yetenek Programı START'a başvurular, www.turktelekomstart.com.tr, Facebook: TurkTelekomKariyer, “Twitter: TTKariyer, Linkedin: Turk Telekom adreslerinden gerçekleştirilebilecek.
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