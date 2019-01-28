Türkçe Yeterlik Sınavına başvuru sayısı yüzde 60 arttı Yunus Emre Enstitüsü 26 Ocak Cumartesi günü 2019 yılının ilk Türkçe Yeterlik Sınavı uygulamasını gerçekleştirecek. 35 ülkede 41 noktada eş zamanlı olarak uygulanacak sınava bin 136 aday başvurdu. Sınava en yüksek başvuru ise yine Azerbaycan’dan.

28 Ocak 2019 Pazartesi 02:37