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Türkçe Yeterlik Sınavına başvuru sayısı yüzde 60 arttı

Yunus Emre Enstitüsü 26 Ocak Cumartesi günü 2019 yılının ilk Türkçe Yeterlik Sınavı uygulamasını gerçekleştirecek. 35 ülkede 41 noktada eş zamanlı olarak uygulanacak sınava bin 136 aday başvurdu. Sınava en yüksek başvuru ise yine Azerbaycan’dan.

Türkçe Yeterlik Sınavına başvuru sayısı yüzde 60 arttı
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Üç oturumda gerçekleştirilen Türkçe Yeterlik Sınavının (TYS) birinci oturumunda okuma, dinleme becerileri; ikinci oturumunda yazma becerisi; üçüncü oturumunda ise konuşma becerisi ölçülüyor. Türkçe dil yeterliğini belgelendirmek isteyen bireylerin katıldığı sınavda başarılı olanlara, puanlarına göre B2, C1, C2 düzeylerinde Türkçe Yeterlik Belgesi veriliyor.

Türkçenin uluslararası ölçekte standart bir sınava kavuşması ve yurt dışından öğrenci kabulünü kolaylaştıran politikalara destek olunması amacıyla gerçekleştirilen TYS sonucunda Türkçe Yeterlik Belgesi’ne sahip olanlar, Türkiye’de herhangi bir üniversitede eğitim alma hakkı kazandıklarında Türkçe hazırlık sınıfı okumaktan muaf tutuluyor. Türkçe Yeterlik Belgesi, öğrenciler kadar Türkiye’de ya da kendi ülkelerinde uluslararası faaliyet gösteren şirketlerde çalışmak isteyen bireylere, Türkçe tercümanlık yapmak isteyenlere ya da yurt dışında Türkçe öğretmek isteyen öğretmen adaylarına da iş başvurularında büyük avantaj sağlıyor.

Azerbaycanlılardan Türkiye’deki üniversitelere yoğun ilgi

Türkçe Yeterlik Sınavına en yoğun başvurunun olduğu ülke Azerbaycan. Toplam 801 başvurunun 780’i Bakü’den 21’i ise Gence’den. Özellikle Türkiye’de eğitim almak isteyen ve üniversitelerimiz tarafından gerçekleştirilen Yabancı Öğrenci Sınavlarında (YÖS) başarılı olan Azerbaycanlı öğrencilerin TYS’ye ilgisi büyük. Öğrenciler Türkçe Yeterlik Belgesi ile Türkiye’de eğitim görecekleri üniversitelerin Türkçe hazırlık sınıfından muaf olmayı hedefliyor.
Bakü’den sonra en yüksek başvurunun olduğu ikinci şehir ise Ankara oldu. Sınava katılımın en yoğun olduğu şehirler ise şöyle devam ediyor; Astana, Türkistan, Köln, Berlin, Tokyo…

Bir sonraki TYS 18 Mayıs 2019’da

18 Mart 2019’da yeni başvuruların alınacağı 2019 yılının ikinci Türkçe Yeterlik Sınavı uygulaması ise 18 Mayıs 2019 tarihinde gerçekleştirilecek. Detaylı bilgiye tys.yee.org.tr adresinden ulaşmak mümkün.
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Anahtar Kelimeler:
TürkçeöğrenciTYS
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