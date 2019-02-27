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Turquality programından, üniversite öğrencilerine burs imkanı

Uçtan uca marka ve Turquality uzmanlık ve vizyon programı, 1 Mart tarihinde başlıyor. Mart ve Nisan ayları boyunca her Cuma ve Cumartesi günleri düzenlenecek olan Turquality programı, üniversite öğrencilerine burs imkanı sağlıyor. Üniversitede okuyan ve henüz stajını yapmayan öğrencilere %100 burs veriliyor. Stajını yapmış olan üniversite öğrencilerine ise, %50 burs imkanı sunuluyor.

Turquality programından, üniversite öğrencilerine burs imkanı
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Aralarında Prof.Dr. Selim Zaim (İŞÜ), Prof.Dr. Ekrem Tatoğlu (YTÜ), Prof.Dr. Ayşe Banu Elmadağ (İTÜ) gibi akademisyenlerin bulunduğu, her biri kendi alanında uzmanlaşmış danışmanların yer alacağı programda, satın alma yönetimi, kalite yönetimi, bilgi teknolojileri, insan kaynakları yönetimi, stratejik planlama, marka ve pazarlama yönetimi, yeni ürün geliştirme, üretim yönetimi ve planlama yönetimi gibi konular yer alıyor.
 
Program 1 Mart tarihinde başlıyor
 
Progroup Uluslararası Danışmanlık, MÜSİAD Milli Markalar Çalışma Grubu, Turquality Patronlar  Platformu, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Sürekli Eğitim Merkezi işbirliğiyle, Mart – Nisan 2019 tarihlerinde, Türkiye’de ilk ve kapsamlı “Uçtan Uca Marka ve Turquality Uzmanlık ve Vizyon Programı” 1 Mart tarihinde İTÜ Maçka Kampüsü’nde start alıyor. Sertifika programında şirketlere, algoritmik ve stratejik düşünebilen, hızlı ve doğru kararlar verebilen yöneticilerin yetiştirilmesi planlanıyor. Programa katılan tüm katılımcılara, İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından “Turquality ve Marka Uzmanlık Ve Vizyon Sertifikası” verilecektir.
 
Geleceğin yöneticilerini yetiştirmeyi hedefliyor
 
Türkiye’nin ilklerinden olan bu program ile geleceğin yöneticilerini yetiştirmeyi hedeflediklerini kaydeden Progroup Uluslararası Danışmanlık Başkanı Dr. Salim Çam, şunları söyledi:

“Ülke olarak, şirketler olarak, hedeflerimize ulaşmayı istiyorsak, insan kaynaklarına yatırım yapmamız gereklidir. Progroup olarak biz, ‘insana yatırım yapmak lafla olmaz, icraat yapmak gereklidir’ diyerek yolumuza devam ediyoruz. Uçtan uca marka ve Turquality uzmanlık ve vizyon programında, üniversite öğrencilerine burs veriyoruz. Ülkemizden Nobel’e bireyler yetiştirmek için, kurumlar olarak, geleceğimiz olan gençlerimize yatırım yapmayı sürdürmeliyiz” diye konuştu.
 

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Anahtar Kelimeler:
Prof.Dr. Selim ZaimTurqualityProf.Dr. Ekrem TatoğluProf.Dr. Ayşe Banu ElmadağMÜSİAD Milli Markalar Çalışma Grubu
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