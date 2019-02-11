TÜSİAD Bu Gençlikte İş Var!

İhtiyaç doğrulamadan pazara giriş stratejilerine, fizibiliteden sunum tekniklerine kadar bir girişimcinin ihtiyacı olan tüm bilgileri içeren beş günlük yoğun eğitim programına katıldı.

Ezber bozan startup deneyimlerini kurucularından dinleme ve ilham alma fırsatı bularak girişimcilik ekosisteminden 100'ü aşkın paydaşla tanışma ve network kurma imkânına sahip oldu.

Sektör lideri TÜSİAD üyeleri, program paydaşları ve girişimcilik ekosisteminden onlarca mentora fikir danışarak, yenilikçi iş fikrini ölçeklendirilebilir bir iş modeline dönüştürme fırsatı edindi.

Batu Aksoy, Turcas Petrol A.Ş. – Bluedot Ekibi: Ferhat Babacan, Furkan Ali Yalçın, Selinay Filiz Parlak

Lale Ergin, Borusan Holding – Algheda Ekibi: Mert Furkan Filizoğlu, Mehmet Can Sucu

N. Emre Eczacıbaşı, Eczacıbaşı Holding – Megsen Ekibi: Necmettin Kaya, Mustafa Toprak, Beste Şevik, Emir İbrahim Işık

Şebnem Kalyoncuoğlu Ünlü, Ünlü & Co – Teknofarm Ekibi: Yakup Özbey, Enes Doğan, Şevval Özek, Ömer Şınık, Savaş Korkmaz

Öget Kantarcı, GittiGidiyor – Dsyapp Ekibi: Esra Ablak, Öykü Demirhan, Deniz Öztürk, Büşra Bektaş

Nüket Küçükel, Güven Sağlık Grubu – Women Self Defense Academy Ekibi: İdil Kandil, Eylem Çağıl Başçuhadar

Özlem Özüner, Euler Hermes Türkiye – Colay Ekibi: Mehmet Çağatay Ateş, Mertcan Çiçek

Tamer Saka, Sabancı Holding – Emerf Ekibi: Sefa Kılıç, Kaan Gürler, Enes Alemdar

Cem Tüfekçi, Qualist Technology – NinjaCoders Ekibi: Çağlayan Şerbetçi, Feyza Yeliz Bayındır

Mustafa Yazıcı, Anadolu Grubu – Perdibook Ekibi: Halil Yıldız, Gizem Ertaş

B. Can Yücaoğlu, MAP Yatırım – Gengoo: Umut Acerbaştimur, Mazlum Tanrıkulu

Yeşim Sümerkan, UBS – Kisar Ekibi: Nabican Göktürk Özdemir, Bahadır Gökberk Özdemir, Hakan Aktan, Mahmut Serkut Öğüt, Ayçanur Tekin

Girişimcilik konusunda her alanda donanımlarını artırabilecekleri bir kamp deneyimi,

Alanında öncü startup ve sektör liderlerinden ilham alma fırsatı,

İş dünyasına ve girişimcilik ekosistemine giden yolda eşsiz bir network,

İş fikrini 250'yi aşkın program paydaşına danışarak geliştirme ve hızlandırma imkânı,

TÜSİAD üyeleriyle 2,5 ay bire bir çalışma,

Yereldeki kuluçka imkânlarından yararlanma,

TÜSİAD Girişimci Kulübü'nün üyesi olarak TÜSİAD ağıyla sürekli etkileşimde olma, etkinliklere davet edilme ve üniversitelerinde girişimcilik elçiliği yapma fırsatları sunuluyor.

Türkiye genelinde üniversite öğrencilerine, yenilikçi bakış açısı veyetkinliği kazandırmak amacıyla 2011'den bu yana düzenlenenBute İŞ Var! programının en önemli etaplarından biri olan Girişimcilik Kampı'na bu yıl Türkiye'nin 21 şehri ve 36 üniversitesinden 96 girişimci adayı katıldı.BASF Türkiye'nin ana sponsorluğunda düzenlenen TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! Girişimcilik Programı'nın 2019 kampı ING Bank'ın sponsorluğunda ve Bahçeşehir Üniversitesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşti. Programın 2019 sponsorları arasında Fiba Grup, Mazars Denge, Eczacıbaşı Holding, Gürsan Teknik, Tüpraş ve UBS AG de bulunuyor.Kampa katılan tüm ekipler TÜSİAD Girişimcilik Kulübü 2019 mezunları olarak TÜSİAD ile çalışmalarına devam edecek ve üniversitelerinde TÜSİAD'ın girişimcilik elçisi olarak görev alacaklar. Beş günlük kampın sonunda gençlere iş fikirlerini geliştirme ve planlarını hazırlama aşamasında iki ay boyunca rehberlik edecek TÜSİAD üyeleri ve eşleştikleri ekipler ise şunlar oldu:Tüm üniversitelerin ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerine açık olan TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! Girişimcilik Programı'nda final 26 Nisan 2019'da yapılacak. Finalde birinci ekibe 75.000 TL, ikinci ekibe 50.000 TL, üçüncü ekibe ise 25.000 TL para ödülü verilecek.Girişimcilik Kampı 5 – 9 Şubat 2019Rehberlerle Çalışma Dönemi 10 Şubat – 26 Nisan 2019Finalist Ekiplerin Belirlenmesi 8 Nisan – 16 Nisan 2019Ödül Töreni Hazırlık Kampı 24 – 25 Nisan 2019Ödül Töreni 26 Nisan 20192011 yılından beri bir iş fikri yarışması olarak gençlere girişimcilik serüvenlerinde destek veren TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! 2019 itibariyle girişimci reflekslerle yenilenerek, kapsamlı bir girişimcilik programına dönüştü. Programın yeni döneminde gençlere;