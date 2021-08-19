Üniversite adaylarına tercihte son dakika uyarısı yaptı

Tercihlerin son gününde Haliç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Utlu'dan çok önemli açıklamalar geldi. Utlu tTrcihin son günlerinde adaylara öneriler başlığı ile şu bilgileri paylaştı:

"20 Ağustos 2021 saat 23:59 da birinci tercih dönemi sona erecek. ÖSYM, bu yıl ikinci ek yerleştirme dönemi açacak ve baraj altında kalanların puanları, ikinci ek yerleştirme öncesi hesaplanacak ve duyurulacak. Merkezi yerleştirme ve ek yerleştirme sonunda, boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlar belirlenecek. Düşürülen baraj puanlarıyla tercihler de o zaman yapılabilecek. Merkezi ve ilk ek yerleştirmede Temel Yeterlilik Testi’nde (TYT) 150 ve üzeri puan alanlar Tablo 3’teki iki yıllık ön lisans programları ile özel yetenek programlarını; Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile Yabancı Dil Testi’nde (YDT) ilgili puan türünde 180 ve üzeri puan alanlar ise Tablo 4’teki 4 yıllık ve üzeri lisans programlarını tercih edebilecekler. 2. ek yerleştirmede baraj, TYT’de 140, AYT ve YDT’de 170 olarak uygulanacak.

Ancak 150 ve 180 puanı geçen adaylar tercihlerini ilk dönemde yaptığı takdirde çok büyük şans yakalayacaklar, çünkü geçen seneye göre sayısal puanda tercih yapan aday sayısında %42, eşit ağırlıklı puan türünde %40 ve sözel puan türünde %30 oranında daha az aday tercih yapacaktır. Bu durum barajı geçen adayların şanslarını daha da arttıracaktır.

Diğer taraftan Ek yerleştirme döneminde ise; AYT ve DYT de 170-180 Puan aralığındaki adayların sayısal, eşit ağırlık ve sözel puanları hesaplanacak ve özellikle alt başarı sıralarında değişme olabilecektir. Adayların bu duruma dikkat etmesi gerekecektir. Merkezi yerleştirme sonucunda programların taban puanı oluşacak ve ek yerleştirmede adaylar, kendi puanları bu taban puanlara eşit veya üzerindeyse tercih yapabilecekler. Sadece dolmayan programların taban puanı olmayacak. 2. ek yerleştirmede adaylar, taban puanı oluşmayan programları seçebilecektir."