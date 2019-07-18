Üniversite tercihleri nasıl yapılmalı?

Üsküdar Üniversitesi Eğitim Kurumları ve Rehberlik Hizmetleri Yöneticisi, Uzman Psikolojik Danışman ve Kariyer Danışmanı Ece Tözeniş, zorlu geçen bir sınav maratonu ve YKS sonuçlarının açıklanmasıyla beraber başlayan tercih sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Hangi üniversite, hangi bölüm?



Uzman Psikolojik Danışman ve Kariyer Danışmanı Ece Tözeniş, şunları söyledi: “Tercih yaparken neyi seçeriz ya da nelerden vazgeçeriz? Zorlu bir dönemi tamamladınız aylarca belki yıllarca testler, kitaplar, konu tamamlamaları arasında gidip geldiniz. Netler, puanlar belki rüyalarınıza girdi. Sonuçlar açıklandı ve elinizde tercih yapacağınız puanlar, başarı sıraları var artık. Şimdi faklı bir dönem bekliyor sizi; Tercihler! Şimdi hangi üniversite, hangi bölüm, puanlar ne olacak, acaba yerleşebilir miyim soruları var kafanızda…”



Seni ne mutlu ediyor?



Bu sürecin en doğru şekilde değerlendirilmesi gerektiğini belirten Tözeniş, meslek seçiminde en önemli şeyin kendini tanımak olduğunu kaydederek “Nasıl tercih yapılır ya da doğru tercih listesi nasıl oluşturulur? Bu çok teknik bir soru, her şeyden önce puanları ve başarı sıralarını bir kenara bırakın. Kendinize şunu sorun: Nelerden mutlu olurum? Nelerle uğraşmak bana keyif verir? Neleri yaparken zamanın farkında olmam? Bu soruların cevaplarını verin ki hangi meslek sizin cevaplarınıza uygun kişilik özelliklerini ve yetenekleri gerektiriyor onları da bulmuş olursunuz” tavsiyesinde bulundu.



Eğitim alacağınız yeri test edin



Tercih edilecek üniversite ve bölüm konusunda mutlaka o üniversitenin ziyaret edilmesi gerektiğini belirten Uzman Psikolojik Danışman ve Kariyer Danışmanı Ece Tözeniş, önerilerini şöyle sıraladı:



“Bu mesleğin eğitimini hangi üniversitede almalısınız? Üniversitenin sağladığı olanaklar neler, üniversite öğrencileri için nasıl çalışmalar yapıyor, akademik kadrosu nasıl, vakıf üniversitesi ise burs olanakları neler, bursların kapsamı ve koşulları nasıl, üniversitenin sosyal etkinlikleri güçlü mü, laboratuvarları ve alt yapısı güçlü mü? Bu soruların cevapları için üniversitelerin tercih ve tanıtım günlerine katılın. Orada üniversitenin akademik kadrosu, öğrencileri ile görüşün, aklınıza takılan tüm soruları sorun. Önünüzdeki 2-4-6 yılı geçireceğiniz ve eğitim alacağınız yeri bire bir test edin. Gidip görme imkânınız yoksa web sayfalarını detaylı bir şekilde inceleyin.



Başarı sıranıza göre tercih yapın



Bunları yaptıktan sonra elinizde bir tercih listesi oluşacaktır. 24 tercih yapma hakkınız var. Bu 24 tercihi ön lisans programları ve lisans bölümlerinden istediğiniz şekilde yapabilirsiniz.



Geçen yılın puanları ile bu yılın puanları arasında farklılıklar olduğundan dolayı puana göre değil başarı sıranıza göre tercih yapın.



Geçen yıl oluşan başarı sırası ile hangi puan türünden tercih yapacaksanız o puan türündeki başarı sıralamanızı kıyaslayın.



Başarı sıraları ve puanlar öğrencilerin tercih eğilimlerine göre belli olduğundan dolayı başarı sıranızın üstünde tercih yapmaktan çekinmeyin. Fakat çok üst tercihler de yaptığınızda yerleşmeme ihtimaliniz olduğunu unutmayın.



Yerleştiğinizde gideceğiniz bölümleri tercih edin



24 tercihi geçmemek şartıyla istediğiniz kadar tercih yapma hakkınız var. Üst tercihleriniz olsun, kendi başarı sıranızda olan istediğiniz bölümlere biraz daha ağırlık verin, yerleştiğinizde gideceğiniz sizin başarı sıranızdan daha alt sıralarda bölümler varsa listenizde onlara da yer verin.



Özel koşulları mutlaka okuyun



Tercih listenizi tamamladığınızda yazdığınız bölüm veya programların mutlaka özel koşullarını okuyun. Yazdığınız bölüm veya programların özel koşullarını karşılayamazsanız yerleşseniz dahi kayıt yaptıramazsınız.



Bu sorulara yanıtınız “Evet” olmalı



Son olarak tercih listenizi ÖSYM’ye göndermeden önce; hazırladığınız listede, bölüm veya programlardan hangisi olursa olsun yerleştiğinizde kayıt yaptıracak mısınız, o bölüm veya programı okumaktan mutlu olacak mısınız? Bu sorulara cevabınız “Evet” ise doğru tercihleri yapmışsınız demektir. Hayalleriniz gerçekleriniz olsun.”