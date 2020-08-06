Üniversite tercihlerinizi uzmanlar eşliğinde yapın!

Heyecanla beklenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) sınav sonuçları açıklandı. 1. oturumu olan "Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) giren adayların 2 milyon 295 bin 890’ının, 2. oturumu olan Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) giren adayların 1 milyon 672 bin 309’u ve Yabancı Dil Testi’ne giren adayların ise 105 bin 573’ünün sınavı geçerli sayıldı. Sınav puanlarını öğrenen üniversite adayı binlerce genç 6 Ağustos itibariyle 14 Ağustos tarihine kadar tercihlerini yapacaklar. Bu yıl adayların devlet ve vakıf üniversitelerinde örgün eğitim programları için 835 bin 383 kontenjan belirlendi. Beykoz Üniversitesi Genel Sekreteri M. Murat Şentürk, bu yıl adayları heyecanlı bir tercih sürecinin beklediğini belirterek, “Adaylar 6-14 Ağustos tarihleri arasında tercihlerini yapacak. 'Hangi bölüm, şehir, üniversite?' sorularına yanıt bulabilmek için çok da uzun olmayan bir tercih dönemi var önümüzde. Adayların bugüne kadar araştırmalarının büyük bir kısmını yapmış olmalarını umuyorum" dedi.

İlgi ve yeteneklerine uygun tercih yapılmalı

Adayların yapacakları tercihlerle gelecekte nasıl bir hayat süreceklerine karar verdiklerini belirten Şentürk, "Şimdi yapacakları seçimlerle edinecekleri meslek ve yetkinlikler, gelecekte nasıl bir iş yapacaklarını, nasıl bir ortamda çalışacaklarını, her gün nasıl bir güne uyanacaklarını belirleyecek. Bir öğretmenle bir kimyagerin, bir mühendisle bir doktorun nasıl başka yaşamlar sürdürdüklerini unutmamak gerek. İlgi ve yeteneklerine uygun bir meslek seçildiğinde hem daha başarılı hem de daha mutlu olacakları göz ardı edilmemeli" diye konuştu. Seçilecek bölümlerin kendine has özel koşullar barındırıp barındırmadığının da mutlaka araştırılması gerektiğinin altını çizen Şentürk, mesleği icra eden birileriyle görüşmenin ve çalışma ortamlarını görmenin de karar verirken yararlı olacağını söyledi.

Bölüm, şehir, üniversite sorunu

"Bölüm mü önemli, yoksa şehir veya üniversite mi?" sorusunun muhtemelen adayların kafasını kurcalayan en önemli sorulardan biri olduğunu anlatan Şentürk, "Elbette üniversite ve sağladığı olanaklar, bölümden bağımsız kazandıracağı yetkinlikler çok önemli ancak ülkemizde kazandığı bölümü bırakıp tekrar sınava hazırlanan adayların oranı hiç de az değil. Bu nedenle adaylar ileride kendilerini mutlu etmeyecek, ilgi ve yeteneklerine uygun olmayan bölümleri tercih etmekten kaçınmalılar. Burada adayın hem kendini tanıması hem de tercih edeceği bölümü tanıması çok önemli" uyarısında bulundu.

Yetkinlik ve teknoloji çağındayız

"Bu kadar çok meslek vurgusu yapılınca üniversitelerin insanları entelektüel olarak geliştirmesi, değiştirmesi ve dönüştürmesi özelliğinin önemi gözden kaçmamalı" diyen Şentürk, sözlerini şöyle sürdürdü: "Hangi bölüm seçilirse seçilsin adaylar üniversitede sadece meslek edinmeyeceklerini unutmamalılar. Eğitim hayatlarında bu değişime izin vermeli, hatta çaba göstermeliler. Yine hangi bölüm seçilirse seçilsin çağımızın yetkinlik çağı olduğu unutulmamalı, yetkinliklerini geliştirebilecekleri üniversiteleri tercih etmeli, bu konuda çaba göstermeliler. Diğer taraftan vakıf üniversitesi tercih edecek adaylar burs ve indirim durumlarını öğrenmeli, nasıl bir ücretle karşı karşıya kalacaklarına dikkat etmeliler. Başka bir şehir tercih edecekler ise yurt olanaklarını mutlaka araştırmalılar. Özellikle Anadolu’da ilçelerdeki meslek yüksekokullarını tercih edecek adaylar için yurt konusu çok önemli."

Covid-19 nedeniyle eğitimlerine uzaktan devam etmek zorunda kalan öğrenciler için bulundukları üniversitenin uzaktan eğitim altyapısının önemine de değinen Şentürk şunları söyledi: “Beykoz Üniversitesi olarak uzaktan eğitim sürecini başarı ile tamamladık. Hem Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı’nın (ÜNİAR) hem de üniversitemiz bünyesinde yapmış olduğumuz anketler ile Uzaktan Eğitim başarımızı tescilledik. Dünya’yı etkisi altına alan ve dünya düzenini değiştiren böylesi bir pandemi karşısında öğrencilerimize tüm teknolojik altyapımızı sunduk. Bu nedenle aday öğrencilerin dikkat etmeleri gereken bir diğer önemli nokta da bu olmalı.”

Beykoz'dan uzman desteği

Şentürk, tercih yaparken nelere dikkat edilmesi gerektiği konusunda adaylara şu tavsiyeleri verdi:

Adaylar tercih listesi hazırlarken önce kendi başarı sıralarına uygun bir tercih havuzu oluşturmalılar. Puanlarının yetmediğini düşündükleri ancak çok istedikleri birkaç bölümü listelerinde bulundurmalarının bir zararı yok. Sonrasında kendi başarı sıralarına yakın bölümlerden seçimler yapmalı, listenin sonuna doğru ise tedbirli olmak adına kendi başarı sıralarından daha gerideki bölümlerden de seçimler yapılmalı. Burada sınır kazanıldığında kayıt olmak istemeyecekleri bölümlerdir. Okumak istemediğiniz bölümlere kesinlikle listede yer vermemelisiniz.

Şimdi sıra geldi havuzumuzdaki bölümleri sıraya dizmeye. Tercihleri sıraya dizmenin tek bir kuralı var. O da adayın isteği. Oluşturulan havuzdaki programları sıralarken puana, başarı sırasına bakmadan her adımda hangi tercihimizi daha çok istiyoruz diye düşünmeli ve tercih listemizi bu şekilde oluşturmalıyız. En çok istediğimiz bölümü en üste yazmalı. Sonra, kalanlardan en çok istediğimizi ikinci sıraya yazarak bu mantıkla tamamen istek sıramıza göre bir tercih listesi oluşturmalıyız.

Listemizi isteğimize göre sıraladığımızda daha düşük puanlı bir tercih daha yüksek puanlı bir tercihin üstüne gelebilir. Hiç sakıncası yok. Sonuçta daha düşük puanlı olmasına rağmen onu daha çok istiyoruz demektir.

Kazanıldığında üzüntü yaratacak bir tercih kesinlikle listeye konulmamalı.

Adaylar tercih yaparken uzmanlardan yardım almaktan çekinmemeliler. Beykoz Üniversitesi olarak hem üniversitemizde hem de İstanbul’un çeşitli ilçelerinde adaylara yönelik ücretsiz tercih danışmanlığı noktaları oluşturuyoruz. Adaylar 14 Ağustos tarihine kadar Cumartesi-Pazar dahil her gün 09:00 – 19:00 saatleri arasında Kavacık Yerleşkemizde olacak tercih uzmanlarımızdan tercihleriyle ilgili bilgi alabilirler. Ayrıca Beykoz Üniversitesi olarak ‘Online Tercih Danışmanlığı’ ve ‘Whatsapp Danışmanlığı’ ile de aday öğrencilere tercihleri konusunda destek veriyoruz. Bunlar hakkında detaylı bilgiye www.beykoz.edu.tr adresinden ulaşabilirler.

