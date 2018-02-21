Türkiye Cumhuriyeti'nin ekonomisinde büyük ağırlığı olan farklı sektörlerden 600’den fazla

üyesi olan, kısaltılmış hali İSİYAD olan İstanbul Sanayici ve Yatırımcı İş Adamları

Derneği tarafından, çeşitli kategori ve meslek gruplarında yer alan kişilere yılın başarı

ödülleri verildi.

Geçtiğimiz cumartesi günü; Beylikdüzü Tüyap Kaya Ramada Oteli’nde düzenlenen ödül

dağıtım töreninde, Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Uğur Özgöker de; yılın en

başarılı akademisyeni olarak yerini aldı.

İSİYAD'ın, İstanbul'da gerçekleştirdiği gala ve törene; TBMM Milletvekilleri, çeşitli il ve ilçe

belediye başkanları ile akademisyenler, kamu ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri

katılırken, Uluslararası Diplomatlar Birliği (DMW) Başkanı, Avrupa Parlamentosu

Milletvekili Dr. Günther Meinel de onur konukları arasında yer aldı.

Törende “Yılın Başarılı Bilim Adamı” kategorisinde; KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ

(KAÜ) Rektörü Prof. Dr. Uğur Özgöker; Tüm akademik çalışmaları yanında, Türkçe’nin

AB’nin resmi dili olması için gösterdiği kişisel çabalar, Türkiye-AB İlişkileri ile uluslararası

ilişkiler alanında yaptığı bilimsel çalışmalar doğrultusunda yayımladığı makale ve kitaplar

nedeniyle, “Yılın Akademisyeni” ödülüne layık görüldü.

Ödülünü, AK Parti Milletvekili Cuma İçten’in elinden alan, KAÜ Rektörü Prof. Dr.

Özgöker; halenKuzey Kıbrıs Türk Ticaret Odası ile Tüketicinin ve Rekabetin Korunması

Derneği'nin genel başkanlıkları görevlerini de sürdürmektedir.