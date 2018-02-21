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Yılın akademisyeni!

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi rektörü Dr. Uğur Özgöker "yılın akademisyeni" ödülüne layık görüldü.

Yılın akademisyeni!

Türkiye Cumhuriyeti'nin ekonomisinde büyük ağırlığı olan farklı sektörlerden 600’den fazla
üyesi olan, kısaltılmış hali İSİYAD olan İstanbul Sanayici ve Yatırımcı İş Adamları
Derneği tarafından, çeşitli kategori ve meslek gruplarında yer alan kişilere yılın başarı
ödülleri verildi.
Geçtiğimiz cumartesi günü; Beylikdüzü Tüyap Kaya Ramada Oteli’nde düzenlenen ödül
dağıtım töreninde, Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Uğur Özgöker de; yılın en
başarılı akademisyeni olarak yerini aldı.
İSİYAD'ın, İstanbul'da gerçekleştirdiği gala ve törene; TBMM Milletvekilleri, çeşitli il ve ilçe
belediye başkanları ile akademisyenler, kamu ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri
katılırken, Uluslararası Diplomatlar Birliği (DMW) Başkanı, Avrupa Parlamentosu
Milletvekili Dr. Günther Meinel de onur konukları arasında yer aldı.
Törende “Yılın Başarılı Bilim Adamı” kategorisinde; KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
(KAÜ) Rektörü Prof. Dr. Uğur Özgöker; Tüm akademik çalışmaları yanında, Türkçe’nin
AB’nin resmi dili olması için gösterdiği kişisel çabalar, Türkiye-AB İlişkileri ile uluslararası
ilişkiler alanında yaptığı bilimsel çalışmalar doğrultusunda yayımladığı makale ve kitaplar
nedeniyle, “Yılın Akademisyeni” ödülüne layık görüldü.
Ödülünü, AK Parti Milletvekili Cuma İçten’in elinden alan, KAÜ Rektörü Prof. Dr.
Özgöker; halenKuzey Kıbrıs Türk Ticaret Odası ile Tüketicinin ve Rekabetin Korunması
Derneği'nin genel başkanlıkları görevlerini de sürdürmektedir.

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Kıbrıs Amerikan üniversitesiUğur Özgöker
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