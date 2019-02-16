YKS başvuruları başladı, bu adımlara dikkat!

“Sınavda, tercih döneminde dikkat etmemiz gerekenler olduğu gibi sınav başvurusu yaparken de dikkat etmemiz gereken noktalar var” diyen Uzman Psikolojik Danışman ve Kariyer Danışmanı Ece Tözeniş, üniversite adaylarına başvuru süreci hakkında uyarılarda bulundu.



15-16 Haziran 2019 tarihlerinde yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları başladı.



Üsküdar Üniversitesi Eğitim Kurumları ve Rehberlik Hizmetleri Yöneticisi, Uzman Psikolojik Danışman ve Kariyer Danışmanı Ece Tözeniş, YKS başvurusu yapacak üniversite adaylarına önemli uyarılarda bulundu. Tözeniş, uyarılarını şöyle sıraladı:



Başvuru yaparken bu adımlara dikkat!



-“2019 YKS Kılavuzuna www.osym.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.



-Adaylardan lise son sınıfta okuyanlar başvurularını kendi okullarından, ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden, ÖSYM tarafından belirlenmiş sınav merkezlerinden yapabileceklerdir. Mezun durumda bulunan adaylar ise, ÖSYM aday işlemleri sisteminde yer alan fotoğraf ve eğitim bilgileri güncelse başvurularını bireysel olarak ÖSYM aday işlemleri sisteminden yapabileceklerdir. Fotoğraf ve eğitim bilgileri güncel değilse ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden veya ÖSYM tarafından belirlenen başvuru merkezlerinden başvurularını yapabileceklerdir.



-2018 TYT puanı 200 ve üzeri olanlar, istedikleri takdirde 2019 YKS’nin hiçbir oturumuna girmeden 2018 TYT puanını 2019 YKS yerleştirmelerinde kullanabilecekler; ancak, bu adayların 2019 YKS’ye başvuru yapmış olmaları zorunludur.



-Başvurunuzu yaptığınızda tamamlamak için sınav ücretinizi yatırmalısınız.



Başvuru ücretinin 7 Mart’a kadar yatırılması gerekiyor



-Sadece TYT’ye başvuracaksanız 50 TL, TYT ile birlikte AYT veya YDT'den herhangi birine başvuracaksanız 100 TL her üç oturuma da başvuru yapacaksanız 150 TL olan başvuru ücretini kılavuzda yer alan banka hesaplarına 7 Mart 2019 tarihinde mesai bitimine kadar yatırabilirsiniz.



-2018 TYT’de 200 ve üzeri puan alanlar, 2019 YKS’nin hiçbir oturumuna girmeden 2018 TYT puanını 2019 YKS yerleştirmede kullanmak isterlerse, 2019 YKS Başvuru Ücreti olarak 20 TL yatıracaklardır.



-12 Şubat - 6 Mart tarihleri arasında herhangi bir nedenden dolayı başvuru işleminizi gerçekleştiremediyseniz 19 Mart 2019 tarihinde 1 gün olmak üzere başvurunuzu yapabilirsiniz. Aynı gün içinde TYT, AYT, YDT her biri için 75 TL geç başvuru ücretini ödemeniz gerekmektedir. Yine aynı şekilde 2018 TYT puanı 200 ve üzeri olan ve 2019 YKS’nin hiçbir oturumuna girmeden 2018 TYT puanını 2019 YKS yerleştirmede kullanmak isteyen adaylar geç başvuru ücreti olarak 30 TL yatıracaklardır.



-12 Şubat – 6 Mart tarihleri arasında yaptığınız başvuruda TYT ve/veya AYT ve/veya YDT’ye girmek istemediğiniz için ilgili oturumları işaretlemediyseniz geç başvuru gününde (19 Mart 2019) bu oturumlara girmek için başvuru yaparak geç başvuru ücretinizi yatırıp başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.



-12 Şubat – 6 Mart tarihleri arasında YKS’nin herhangi bir oturumuna başvuru yaparak sınav ücretini yatırdıysanız geç başvuru gününde herhangi bir değişiklik yapamayacaksınız.”



Başvurunuzu tamamlamadan önce kılavuzu mutlaka okuyun!



“2019 YKS için kılavuzu incelediğimizde ortaöğretim başarı puanının katkı oranında ve hesaplanma şeklinde bir değişiklik yapılmamıştır” diyen Üsküdar Üniversitesi Eğitim Kurumları ve Rehberlik Hizmetleri Yöneticisi, Uzman Psikolojik Danışman ve Kariyer Danışmanı Ece Tözeniş, sözlerini şöyle tamamladı:



Başarı sıralarında bir değişiklik yok!



“Tıp (en düşük 50 bin), Hukuk (en düşük 190 bin), Mühendislik (en düşük 300 bin), Mimarlık (en düşük 250 bin), Öğretmenlik (en düşük 300 bin) bölümlerinde başarı sıraları şartı devam etmektedir. Başvurularınızı tamamlamadan önce kılavuzu okumak sizin de sorumluluğunuzdadır. www.osym.gov.tr adresinde yer alan ‘Sıkça Soruların Sorular’ kısmında sınavla ilgili sorularınızın cevaplarına ulaşabilirsiniz.”