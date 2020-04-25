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1 TL’lik açık artırma

Uygun fiyatlı gayrimenkul fırsatlarından yararlanmak isteyen alıcılar evlerinden çıkmadan ekran başından Tapu.com’un düzenlediği 1TL’den başlayan açık artırmalara katılıyor. Nisan ayı başından beri her hafta Salı günü gerçekleştirilen uygulamada özellikle tarıma elverişli arazilere yoğun ilgi olduğu gözleniyor. 

1 TL’lik açık artırma
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Türkiye’nin ilk ve tek online gayrimenkul açık artırma sitesi Tapu.com’un sosyal izolasyon sürecinde devreye aldığı 1 TL’den başlayan açık artırmaları yoğun ilgi görüyor. Nisan ayından itibaren her Salı “1 TL’den başlayan açık artırmalar” kampanyası yaparak, alıcıların evlerinde otururken ekran başından gayrimenkul fırsatlarına erişebilmelerini hedefleyen Tapu.com, alıcı ve satıcıların hayatını kolaylaştıran bu uygulamaya devam edecek. 

Tapu.com’un ilk etapta Nisan ayı başında gerçekleştirdiği ihalelerde, Afyon, Ankara, Kütahya, Uşak, Kayseri gibi birçok farklı ilde 2 ila 9 dönüm arasında değişen tarıma elverişli tarlaları 1TL'den başlayan açık artırmaya sunuldu. İhale sonucunda gelen teklifler, satıcılar tarafından kabul edildi ve ihaleye çıkan tapuların tamamı 5 saat gibi kısa bir sürede satıldı. Satıcı ve alıcılardan gelen olumlu talep üzerine Tapu.com kampanyası Mersin, Batman, Kütahya, Bursa, Bilecik gibi birçok ildeki gayrimenkul fırsatlarıyla genişletildi. 

Tarıma uygun tarlalara yoğun ilgi

1 TL’den başlayan açık artırmalara ilişkin olarak bilgi veren Tapu.com Kurucu Ortağı Emre Erşahin, “Satışa çıkardığımız gayrimenkuller ekspertiz raporlu olduğu için alıcılara tüm bilgiler şeffaflıkla veriliyor. Mevcut dönemde insanlar evden çıkmadan da satın alabilecekleri tarlalara yoğun ilgi gösteriyorlar. Ayrıca tarım arazilerine ilginin artması nedeniyle ekim-dikime uygun olan küçük parsellerde bile bu artışı gözlemleyebiliyoruz” dedi. Erşahin, alıcıların uygulamadan memnuniyet duyduğunu belirterek, önümüzdeki dönemde de “1 TL’den başlayan açık artırmalar” kampanyalarına devam edeceklerini bildirdi. 

Tapu.com hakkında

Tapu.com, sadece ‘ekspertiz raporlu’ gayrimenkulleri alıcılarla buluşturan Türkiye’nin ilk ve tek online gayrimenkul açık artırma sitesidir. Şeffaf bir piyasada bilinçli alıcıların vereceği tekliflerle bir gayrimenkulün piyasa değerini bulabileceği düşüncesi üzerine kurulan Tapu.com, 2015 yılında faaliyete geçmiştir ve bugüne kadar 77 ilimizde yaklaşık 2.000 tapu devri tamamlamıştır. 
 

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Tapu.comAçık ArtırmaGayrimenkulEmre Erşahin
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