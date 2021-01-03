10 bini geçti

A101, 2020 yılını 10 binden fazla marketi ve 60 bin çalışanı ile kapatarak rekorunu güncelledi. Yeni rekoru ile A101, Türkiye’deki rakiplerinin açık ara önüne geçerek yarış kulvarını dünya ligine taşıyor.

Türkiye’nin her noktasında, kaliteli ve ucuz alışveriş deneyimi sunan A101, 2020 yılında hızlı bir büyüme kaydederek erişimini daha da artırdı. 2020 ye 9 bin market ile başlayan A101, yıl bitmeden 10001. marketini açarak Türkiye’nin en yaygın perakende zinciri olma ayrıcalığını elinden bırakmadı. A101, pek çok dünya devini de geride bırakan bu yeni rekor ile “Türkiye’nin en yaygın perakende zinciri” unvanını daha da yukarı taşıdı.

Türkiye’nin 81 ilinde ve tüm ilçelerinde faaliyet göstererek en yaygın perakende zinciri unvanını elinde tutan A101, yıllar boyunca büyük atılımlar gerçekleştirdi. Market sayısını Türkiye’deki herkesin erişebileceği şekilde artırarak markasını büyüten A101, sunduğu kaliteli, taze ve yenilikçi ürünlerle müşterilerinin hayatlarını zenginleştirirken aynı zamanda kolaylaştırdı. Ucuz ve kaliteli alışverişin herkes için mümkün olduğunu ispatlayan A101, en ucuz fiyat – kaliteli ürün iş modeli ile on iki yıl boyunca tüm Türkiye’de yaygınlaştı. A101, müşterileri ürünlerini talep ettikçe yeni marketler açtı ve en sonunda Aralık ayında 10001. markete ulaştı. Böylece A101, tüm dünyada 10 bini aşkın şubesi olan marketler ligine Türkiye’den giren ilk market zinciri oldu.

Kaliteli ürünlere en ucuz şekilde ulaşmanın herkesin hakkı olduğu fikriyle, uçtan uca tüm Türkiye’de istikrarlı bir şekilde büyüyen A101, yenilikçi uygulamaları, artan müşteri deneyimi ve ülke ekonomisine kattığı değer ile büyümeye devam edecek.

A101 Hakkında:

Perakende sektörünün en yaygın zinciri olan A101, Türkiye’nin 81 ilinde ve tüm ilçelerinde, 10.000’den fazla market ile faaliyet göstermektedir. Deloitte Perakendenin Küresel Güçleri 2020 Raporu’na göre Dünya’nın en hızlı büyüyen beşinci perakende şirketi olan A101, 60.000 çalışanı ve 600’ün üzerinde tedarikçisi ile perakende sektörünün öncü şirketleri arasındadır. Türkiye’nin en büyük 15 şirketi arasında yer alan A101 zincir marketlerinde; müşterilerine en ucuz fiyatlarla kaliteli gıda ve tüketim malzemeleri sunmaktadır.