100 şubeye ulaştı

Türkiye’de başta nefis kenar olmak üzere pizza sektöründeki pek çok yeniliğin öncüsü Little Caesars, 100. Şube açılışını İstanbul’da yaptı. Sultanbeyli Şubesi’nin Little Caesars Türkiye operasyonu için bir kilometre taşı olduğunu vurgulayan Little Caesars Türkiye Genel Müdürü Banu Arıduru “İstanbul’da büyümek Türkiye’de büyümenin en önemli göstergesi. Çok başarılı olacağına inandığımız Sultanbeyli Şubemizle lezzetimizi 100 noktaya taşıdık, şimdi hedef sonraki 100 şube” dedi.

Pizza sektörünün en önemli oyuncularından Little Caesars, 100. Şubesini İstanbul Sultanbeyli’de açtı. Türkiye’nin global operasyondaki önemini her fırsatta vurgulayan Little Caesars Amerika global ekibi, geniş bir katılımla 100. Şube kutlamaları için İstanbul’a geldi. Çelebi Holding Gıda A.Ş ve Little Caesars Türkiye Genel Müdürü Banu Arıduru “Türkiye, Little Caesars markası için daima öncelikli bir pazar oldu. Genç nüfusumuz, yiyecek içecek alışkanlıklarımız ve Türkiye ekibinin markayı temsil etmekteki tutkusuyla Sezar’ın en sevildiği pazarlardan biriyiz ve 100. Şubemizin açılışında da global ekibimizle bir aradayız” dedi.

2021’de yüzde 40’ın üzerinde satış artışı ile büyük bir başarıya imza atıyor

Banu Arıduru, açılışta yaptığı konuşmada “2020’yi hedeflerimizin üzerinde yüzde 29 oranında bir büyüme ile kapattıktan sonra bu yıl da onun üzerine yüzde 40’tan fazla bir büyüme ekleyeceğiz. Harika bir ekip çalışması oldu ve gurur duyuyoruz. Bu talep artışı doğal olarak yatırımcıların da ilgisini çekiyor. Pandemi döneminde dahi yükselen bir ivmeyle yoluna devam eden sektörümüze ve şirketimize yeni yatırımcıları güvenle davet ediyoruz” dedi

Little Caesars Türkiye operasyonunda İstanbul, Ankara ve Bursa’nın çok önemli yeri olduğuna dikkat çeken Banu Arıduru, artan müşteri talebini karşılayabilmek için geçtiğimiz ay, sadece 1 ay içinde 5 şube açtıklarını, bu 3 büyük şehir başta olmak üzere şube sayısını artıracaklarını ve buna yönelik girişimci değerlendirmelerinin de hız kazandığını ifade etti. Arıduru “İstanbul’da 39 ilçenin tamamına hizmet veriyoruz ve kapsama alınımız yüzde 90, ancak artan müşteri talebi nedeniyle şube sayımızı İstanbul, Ankara, Bursa başta olmak üzere hizmet verdiğimiz 16 ilde hızla iki katına çıkaracağız” ifadelerini kullandı.

İstihdam kapasitesi artacak

Little Caesars Türkiye’nin an itibari ile 16 ilde 1.700 kişilik bir istihdam hacmi olduğuna değinen Banu Arıduru, önümüzdeki 2 yıl içinde yeni şubelerle birlikte bu rakamın 3.000’in üzerine çıkacağını belirtti. Şubelerde gerçekleşen 18-25 yaş arası istihdam ibresinin kadın restoran yöneticileri yönünde hareketlenmesinin de hedefleri arasında yer aldığını söyleyen Arıduru, “Little Caesars olarak gıda sektöründe olduğumuz için kadını mutfağa yakıştırma refleksiyle hareket etmiyoruz. Tam tersi tüm dünyada restoran yönetiminde daha fazla kadın olmasını destekliyoruz” dedi.

Sezar’ın farkı Sezar’a

Little Caesars’ın son 14 yıldır Amerika’da “ödenen paranın karşılığını en iyi veren marka” seçildiğine dikkat çeken Arıduru “Benzer durum Türkiye’de de geçerli. Sezar’ın lezzetlerini deneyen müşterilerimizin bağlılık oranının çok yüksek olduğunu görüyoruz. Bu bir tesadüf değil. Sezar’ın farkı lezzetindedir. Bu büyük lezzet farkını yaratan şey ise; her sabah her şubede erkenden ev yapımı hamurun taze taze yoğurulması ve fabrikasyon ya da donuk değil, o an orda yapılması ve o gün yapılacak pizzalar için hazırlanmış olmasındadır. Sezon mahsulü domates kullanılmasındadır. Yüzde 100 mozzarella peyniri kullanmasındadır. Helal Gıda Sertifikası, İSO Belgesi olan tedarikçilerle çalışmasındadır. Sezar’ın farkı; bu kaliteyi ve lezzeti, aynı sürede ve aynı fiyata müşterilerine sunmasındaki yeteneğindedir. Biz ekip olarak aile sıcaklığında çalışır, kendimizin ve çocuklarımızın güvenerek yiyeceği ürünleri hazırlar ve müşterilerimize gururla sunarız. İşte bu yüzden 14 yıldır paranın karşılığını en iyi veren marka olarak seçiliyoruz” dedi.