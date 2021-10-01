101 ülkeden sorumlu

Logitech Türkiye’de üst düzey atama gerçekleşti. Logitech’in Türkiye, Orta ve Batı Asya Ülkeleri Müdürü olarak görev yapan Mustafa Uyar, Logitech Gelişmekte Olan Pazarlar Perakende Grup Başkanlığı görevine getirildi.

Türkiye’den dünyaya açılan başarılı yöneticiler arasında yerini alan Mustafa Uyar yeni görevinde, toplam 101 ülkeyi kapsayacak şekilde, Bölgesel Perakende Stratejileri Geliştirme, Deneyim Paylaşımı ve Eğitim, Kanal Geliştirme, Perakende Programları Denetimi ve Gelişmekte Olan Pazarların Global Perakende Ekibinin Temsili gibi sorumluluklar üstlenecek.

İstanbul Üniversitesi Elektronik Mühendisliği’nden mezun olan Mustafa Uyar, aynı üniversitede Uluslararası İşletmecilik üzerine yüksek lisansını gerçekleştirdi. Executive MBA eğitimini Sabancı Üniversitesi’nde tamamladı. Amerika’da MIT Sloan School of Management ve San Jose State Üniversitelerinde liderlik, inovasyon konularında eğitimlere katılan Uyar, profesyonel kariyerine 25 yıl önce Empa Bilgi Teknolojileri A.Ş.’de satış ve pazarlama alanında başladı. Ayrıca Orta Asya ve Orta Doğu pazarlarında İş Geliştirme Müdürlüğü görevini üstlendi. 2002-2005 yılları arasında Hızlı Sistem şirketinde dağıtım ve perakende alanında yöneticilikler gerçekleştirdi. Bilgisayar çevre birimleri alanında dünya lideri olan Logitech’in Türkiye ofisini 2005 yılında kurdu. Yerel ve uluslararası birçok sorumluluk üstlendi. Sabancı Üniversitesi E-MBA Danışmanlık Kurulu üyesi olan Uyar, kariyerini markanın Logitech Gelişmekte Olan Pazarlar Perakende Grup Başkanı olarak sürdürecek.