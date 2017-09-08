Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam caz festivali Lebogang Manyama 4. hafta maçları
13 ayın en yükseğine çıktı
13 ayın en yükseğine çıktı
Bej Kitap raporu yayımladı
Bej Kitap raporu yayımladı
En fazla borsa kazandırdı
En fazla borsa kazandırdı
Kadınlara internet eğitimi
Kadınlara internet eğitimi
ALES'te köklü değişiklik
ALES'te köklü değişiklik

13 ayın en yükseğine çıktı

- Altının ons fiyatı 1.357,59 dolar ile 16 Ağustos 2016 tarihinden bu yana en yüksek seviyesini gördü

13 ayın en yükseğine çıktı

İSTANBUL (AA) - Altının ons fiyatı 1.357,59 dolar ile yaklaşık 13 ayın zirvesine çıktı.
Altının ons fiyatındaki yükselişe bağlı olarak güne değer kazancıyla başlayan gram altın 148,5 lirayı görmesi sonrasında saat 10.10 itibarıyla 148,3 lira seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 244 lira, Cumhuriyet altını 993 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı dünkü yükseliş eğilimini bugüne de taşıyarak 1.357,59 dolar ile 16 Ağustos 2016'dan bu yana en yüksek seviyesini görmesinin ardından şu dakikalarda 1.354,00 dolar seviyelerinden işlem görüyor.
AA Finans Analisti İslam Memiş, altının ons fiyatının dolardaki değer kaybından destek bulduğunu belirtti. Dün Avrupa Merkez Bankasının (ECB) beklentiler doğrultusunda faiz oranını değiştirmediğini anımsatan Memiş, "Doların küresel piyasalarda değer kaybetmesi, altın fiyatlarının da yükselmesine neden oldu. Dolar endeksi dün 92 seviyesinin altına geriledi, ABD 10 yıllık tahvil faizleri ise yüzde 2,03'ün altına indi. Bu gelişmelerin yanı sıra altının ons fiyatında yaşanan yükselişlerde jeopolitik risklerin de etkisi var." dedi.
Memiş,ons altında yükselişlerin kalıcı olabilmesi için düzeltme hareketlerinin yaşanması gerektiğini belirterek, teknik açıdan 1.360 doların direnç, 1.340 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu ifade etti.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
PiyasalarAltın
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5