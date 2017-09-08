13 ayın en yükseğine çıktı

İSTANBUL (AA) - Altının ons fiyatı 1.357,59 dolar ile yaklaşık 13 ayın zirvesine çıktı.

Altının ons fiyatındaki yükselişe bağlı olarak güne değer kazancıyla başlayan gram altın 148,5 lirayı görmesi sonrasında saat 10.10 itibarıyla 148,3 lira seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 244 lira, Cumhuriyet altını 993 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı dünkü yükseliş eğilimini bugüne de taşıyarak 1.357,59 dolar ile 16 Ağustos 2016'dan bu yana en yüksek seviyesini görmesinin ardından şu dakikalarda 1.354,00 dolar seviyelerinden işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, altının ons fiyatının dolardaki değer kaybından destek bulduğunu belirtti. Dün Avrupa Merkez Bankasının (ECB) beklentiler doğrultusunda faiz oranını değiştirmediğini anımsatan Memiş, "Doların küresel piyasalarda değer kaybetmesi, altın fiyatlarının da yükselmesine neden oldu. Dolar endeksi dün 92 seviyesinin altına geriledi, ABD 10 yıllık tahvil faizleri ise yüzde 2,03'ün altına indi. Bu gelişmelerin yanı sıra altının ons fiyatında yaşanan yükselişlerde jeopolitik risklerin de etkisi var." dedi.

Memiş,ons altında yükselişlerin kalıcı olabilmesi için düzeltme hareketlerinin yaşanması gerektiğini belirterek, teknik açıdan 1.360 doların direnç, 1.340 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu ifade etti.