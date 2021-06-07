130. yılını kutluyor

Philips, 15 Mayıs 1891’de Hollanda’nın Eindhoven şehrinde kurulduğu günden bu yana zengin tarihi boyunca toplumdaki konumunu sağlamlaştıracak şekilde sürekli olarak kendini yeniliyor. Bugün Philips, anlamlı ve sürdürülebilir yenilikler yaparak dünyayı daha sağlıklı hale getirmeyi ve 2025 yılına kadar yılda 2 milyar kişinin hayatını iyileştirmeyi hedefleyen öncü bir sağlık teknolojileri şirketidir. Philips, Türkiye’de ise 90 yılı aşkın bir süredir faaliyetlerini sürdürmektedir.

Royal Philips CEO’su Frans van Houten, “Philips’in kuruluşunun 130. yıl dönümü, dünyanın dört bir yanında birçok insanın hayatını iyileştiren Philips’in kesintisiz inovasyon yolculuğunun kutlanmasıdır. Ayrıca ileriye bakmak, işlerimizi sorumlu ve sürdürülebilir biçimde yürütürken inovasyonu, iş birliğini ve en yüksek standartları sürdürmektir. Bugün de uzmanlar ve toplumun tamamıyla birlikte çalışarak günümüzün sağlık alanındaki sorunlarına yenilikçi çözümler getirilmesine yardımcı olmaya devam edeceğiz” dedi.

Yeni Gerard Philips heykeli

Philips, inovasyon ve iş birliği ile geçen 130 yıla ithafen, babası Frederik Philips ile birlikte şirketi kuran Gerard Philips’in bir heykelini yaptırarak, heykeli Eindhoven’da sergileyecek. Gerard Philips, şirketin günümüzdeki küresel inovasyon gücünün sağlam temellerini oluşturan ve şu anda beş inovasyon merkezi ile birçok inovasyon ve üretim tesisine ev sahipliği yapan Philips'in Eindhoven’daki araştırma laboratuvarlarının da kurucusudur. Philips, şirketin büyümesini ve yaklaşık olarak 59 bin patent ve 31 bin ticari markayı içeren fikri mülkiyet haklarını desteklemek için Ar-Ge faaliyetlerine yılda 1,8 milyar euro harcamaktadır.

İnovasyon ve girişimcilik

Philips’in sağlık teknolojisi sektörüne girişi, 100 yıl önceye dayanmaktadır. İlk olarak tanısal görüntülemede X-ışını tüplerinin tamir edilmesi için ampul üretimine başlandı. Daha sonra X-ışını tüplerinin üretimi amacıyla geliştirilen becerilerin uygulandığı ve X-ışınlarına maruz kalmayı minimuma indirmek, görüntü kalitesini artırmak için tasarımlar hızlı bir şekilde yenilendi. Philips o günden bu yana ultrasondan, MRG ve CT sistemlerine kadar neredeyse tüm medikal görüntüleme uygulamalarına yenilikler getirmiştir.

Philips'in inovasyon yaklaşımı sağlıklı yaşam ve korunmadan teşhis, tedavi ve evde bakıma kadar her alanda sağlık döngüsünden daha etkili sonuçlar elde etmeye odaklanan geniş bir kapsama sahiptir. Philips günümüzde, insanların sağlıklı yaşam sürdürmeleri ve sağlık hizmeti sağlayıcıları için “daha az maliyet”, “daha efektif sonuçlar”, “hasta” ve “sağlık personeli deneyimini iyileştirmek” şeklinde belirlenen dörtlü hedefe ulaşmak ve bu yönde akıllı çözümler geliştirmek amacıyla cihazları, sistemleri, yazılımları, yapay zekayı ve gelişmiş analizleri bir araya getirmek üzere çalışmalarını sürdürmektedir.

SenseIQ ile Philips Sonicare Power Toothbrush 9900 Prestige Serisi gibi yapay zeka destekli kişisel sağlık inovasyonları ve SkinIQ teknolojisi ile gelişmiş Shaver 9000 Serisi, bireysel kullanıcıların kişisel davranış ve ihtiyaçlarına uyum sağlayan çözümlerle tüketici sağlığının kişiselleştirilmesini desteklemek için Philips’in geliştirdiği kişisel sağlık inovasyonları arasında yer alır.

İş birliği ve ortaklıklar

Giderek daha birbirine bağlı hale gelen bir dünyada sağlık bakımında anlamlı yenilikler için klinik araştırmacılar, sağlık hizmeti sağlayıcıları ile çeşitli iş birliği ve ortak çalışmalar gerekmektedir.

Philips ayrıca hastane ve hastane gruplarıyla, hastanelerin klinik, operasyonel ve işletme ihtiyaçlarına yönelik bütünsel bir çözüm sunmayı hedefleyen yeni iş modelleri ve tek seferlik işlemden sürekli ilişkiye geçiş ile karakterize edilen uzun vadeli stratejik ortaklıklar kurmaktadır.

Sosyal sorumluluk

Philips’in sosyal sorumluluk çalışmaları, 1932 yılında öncelikle çalışanları ve daha sonra şirketin kurulduğu Hollanda’nın Eindhoven şehrinde yaşayanların tamamı için tüberküloz taramaları yaptığı yıllara dayanmaktadır. Philips 1990’larda Hollanda’da ulusal çapta meme kanseri tarama programına da öncülük etmiştir.

Günümüzde şirketin Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetim (ESG) taahhütleri, şirketin yeni 5 yıllık ESG hedefleri ve stratejik planlarıyla güvence altına alınmaktadır. Philips operasyonlarında karbon nötr olma, 1,5°C’lik küresel ısınmaya uygun olarak CO2 emisyonlarını daha da azaltma ve elektrik tüketiminin %100’ünü yenilenebilir kaynaklardan sağlama hedeflerine ‘Sağlıklı İnsan, Sürdürülebilir Gezegen 2016-2020’ programı kapsamında ulaştı. Philips ayrıca 2025 yılına kadar döngüsel ekonomi çözümlerinden elde ettiği gelirleri toplam satış miktarının %25’ine kadar çıkarmayı hedeflemektedir.

2030 yılına kadar yılda 2,5 milyar insanın hayatını iyileştirme hedefinin bir parçası olarak Philips, dezavantajlı toplumlarda yaşayan 400 milyon insanın sağlık hizmetine erişimini artırma taahhüdünde bulunmuştur. Philips ile ilgili daha fazla bilgiye buradan ulaşabilir veya Philips Müzesi için web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Royal Philips Hakkında:

Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA), insanların yaşamlarını iyileştirmeye kendini adamış, sağlıklı yaşam ve korunmadan teşhis, tedavi ve evde bakıma kadar her alanda sağlık döngüsünden daha etkili sonuçlar elde etmeye odaklanan lider bir sağlık teknolojileri şirketidir. Philips entegre çözümler sunmak için ileri teknolojiden, klinik sonuçlardan ve tüketici iç görülerinden faydalanır. Philips, tanısal görüntüleme, görüntüleme odaklı terapi, hasta görüntüleme ve sağlık bilişiminin yanı sıra sağlıklı yaşam ve evde bakım alanlarında pazar lideridir. Genel Merkezi Hollanda’da bulunan ve 100’ü aşkın ülkedeki satış ve hizmetleriyle yaklaşık 77.000 kişiyi istihdam eden Philips, 2020 yılında 17,3 milyar avro satış geliri elde etmiştir. Royal Philips hakkında daha fazla bilgi için www.philips.com/newscenter sitesini ziyaret edebilirsiniz.