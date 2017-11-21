Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ODTÜ TEKNOKENT Ercan Uysal hakkı eren Cihat Faruk Sevindik Ömer Lütfi Mete
20 milyar lira bütçesi var
20 milyar lira bütçesi var
Güvenli interneti seçtiler
Güvenli interneti seçtiler
2 bin bekçi alınacak
2 bin bekçi alınacak
180 milyon liralık yatırım
180 milyon liralık yatırım
Katar'la e-ticaret başlıyor
Katar'la e-ticaret başlıyor

20 milyar lira bütçesi var

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 20 milyar 100 milyon liralık 2018 yılı bütçesi, belediye meclisi tarafından onaylandı.

20 milyar lira bütçesi var

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) 20 milyar 100 milyon liralık 2018 yılı bütçesi, İBB Meclisi tarafından onaylandı.
Bütçe, İBB'nin Saraçhane Yerleşkesindeki toplantıda görüşüldü. İBB Başkanı Mevlüt Uysal, 2018 yılı bütçesi konusunda meclis üyelerine bilgi verdi.
İBB'nin 2018 yılı bütçesinin 20 milyar 100 milyon lira olduğunu dile getiren Uysal, "Geçtiğimiz yıla oranla bütçemizde yüzde 8.65'lik bir artış oldu. İSKİ ve İETT ile birlikte toplam bütçemiz konsolide olarak 42 milyar 600 milyon lira. En büyük hedefimiz İstanbul'daki raylı sistemleri birbirleriyle bağlamak. Diğer iştiraklerimizle birlikte bütçemizin aslan payını 6 milyar 822 milyon liralık bölümünü ulaşıma ayırdık." diye konuştu.
Uysal, 2018 bütçesinden bir milyar lirayı kentsel dönüşüm için ayırdıklarını, yerinden dönüşümü öncelediklerini kaydetti.
"Az laf, çok iş" prensibi ile çalışacaklarını vurgulayan Uysal, eğitim, sağlık, spor ve diğer alanlarda gerekli yatırımları yapacaklarını dile getirerek, 2018 yılı bütçesinin İstanbul için hayırlı olmasını diledi.
Konuşmaların ardından oylamaya geçildi. İBB'nin 2018 yılı bütçesi, oy çokluğuyla kabul edildi. Oylamada 162 kabul, 58 ret oyu kullanıldı.
Oylamanın ardından kürsüye çıkan Mevlüt Uysal, meclis üyelerine teşekkür etti.
Muhabir: Adem Demir, Lale Bildirici

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Türkiye
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5