2019'un 2. çeyreğinde de istikrarlı büyümeye devam etti

Orta Doğu ve Afrika bölgesinin lider finansal kuruluşu ve Katar'ın en büyük bankası Qatar National Bank (Q.P.S.C.)’ın Türkiye’deki iştiraki QNB Finansbank, 2019 yılının ilk altı aylık döneminde de istikrarlı büyüme çizgisini sürdürdü. 30 Haziran 2019 itibarıyla, QNB Finansbank’ın toplam aktifleri 2018 yılı sonuna kıyasla yüzde 9 artarak 171 milyar 203 milyon TL’ye ulaşırken, net kredileri yüzde 6 artarak 100 milyar 63 milyon TL’ye, müşteri mevduatı ise yüzde 10 oranında artarak 91 milyar 695 milyon TL’ye ulaşmıştır.



2019 yılının ilk altı aylık döneminde, QNB Finansbank’ın net faiz gelirleri 3 milyar 342 milyon TL seviyesinde gerçekleşirken, net ücret ve komisyon gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 33 artarak 1 milyar 289 milyon TL’ye ulaşmıştır. Banka’nın net dönem kârı ise 1 milyar 280 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.



QNB Finansbank’ın toplam özkaynakları, bir önceki yılsonuna göre yüzde 3 oranında artarak 14 milyar 977 milyon TL’ye ulaşırken; Banka’nın 30 Haziran 2019 tarihi itibarıyla sermaye yeterlilik rasyosu % 15,59 olarak gerçekleşmiştir.



QNB Finansbank Genel Müdürü Temel Güzeloğlu, 2019 ilk yarısında da başarılı bir performans ile büyümeyi sürdürdüklerini vurguladı. Özellikle ihracat ve KOBİ kredileri ile teknolojik yatırımlarda önemli adımlar atıldığını belirten Güzeloğlu, mevduat ve kredilerdeki büyüme ile 2019’un ilk 6 aylık döneminde de tüm bankacılık alanlarında başarılı bir çalışma sergilediklerinin altını çizdi.



Güzeloğlu, 2019 yılında da topluma katkı sağlamak ve çocukları geleceğe hazırlarken yanlarında olmak adına yürütülen kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini de belirterek; “QNB Finansbank olarak Minik Eller Büyük Hayaller Kurumsal Sosyal Sorumluluk Platformu çatısı altında çocuklarımızı matematikten kodlamaya, sanattan kültüre birçok alanda geleceğe hazırlamak için gönüllü finansçılarımız ve iş ortaklarımız ile yüz binlerce çocuğa ulaşmaya devam ediyoruz” diye konuştu.



