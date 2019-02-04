219 ülkeye ihracat

ANKARA (AA) - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, dış ticaret rakamlarında genel ve özel ticaret sistemi olmak üzere 2 yöntem kullanıldığını belirterek, "Bugüne kadar yapılan dış ticaret hesaplamalarında ülkemiz, özel ticaret sistemini kullandı. Ancak bu veriler bugüne kadar ülkemizin ihracat gücünü tam manasıyla yansıtamadı. Bunun en büyük sebebi ise serbest bölgelerden yapılan ihracatın çok önemli bir rakama ulaşması." dedi.

Gülle, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın katılımıyla bakanlıkta düzenlenen, ocak ayı dış ticaret rakamları toplantısında yaptığı konuşmada, ihracatın yüzde 5,9 artışla 13,2 milyar doları bulduğunu, bunun şu ana kadar erişilen en yüksek ocak ayı ihracat rakamı olduğunu vurguladı.

Dış ticaret rakamları konusunda genel ve özel ticaret sistemi olmak üzere 2 yöntem kullanıldığına işaret eden Gülle, "Bugüne kadar yapılan dış ticaret hesaplamalarında ülkemiz, özel ticaret sistemini kullandı. Dış ticaret verilerimiz buna göre hesaplandı. Ancak, bu veriler bugüne kadar ülkemizin ihracat gücünü tam manasıyla yansıtamadı. Bunun en büyük sebebi ise serbest bölgelerden yapılan ihracatın çok önemli bir rakama ulaşması." diye konuştu.

Gülle, ülke sınırlarında yer alan 21 serbest bölgenin, dünyayla tam entegre olduğunu, ihracat ve ithalat işlemlerinin yürütüldüğünü anlatarak, ocak ayı için hesaplanan genel ticaret sistemi ihracat rakamının 13,9 milyar dolar olduğunu söyledi.

- "Ocak'ta ihracatın lideri otomotiv"

Gülle, ocak ayı ihracatının detaylarına değinerek, "Ocak ayında lider sektörümüz otomotiv oldu. Sektörümüz 2,3 milyar dolar ihracat rakamına ulaşarak, ihracatını yüzde 1,9 artırdı. Otomotiv sektörünü, 1,5 milyar dolarla kimyevi maddeler 1,4 milyar dolarla hazır giyim ve konfeksiyon takip etti. İhracatını en çok artıran sektörlere baktığımızda ise gemi ve yat sektöründe artışın yüzde 116, mücevherde yüzde 94, savunma ve havacılıkta ise yüzde 64 olduğunu görüyoruz." ifadesini kullandı.

Ocak ayında ihracatçıların, ülke bayrağını 219 ülkede dalgalandırmayı başardığına dikkati çeken Gülle, bu ülkelerden 126'sına ihracat artarken, 104 ülkede çift haneli yükseliş görüldüğünü vurguladı. En çok ihracat gerçekleştirilen ilk 5 ülkenin sırasıyla Almanya, Birleşik Krallık, İtalya, Irak ve İspanya olduğunu aktaran Gülle, "Libya'ya ihracatımız neredeyse 2,5 katına çıkarken, Yemen'e ihracatımız 2 katına, Slovenya'ya ihracatımız 1,5 katına çıktı. Geçen sene ocak ayında ihracat yapmadığımız 6 ülkeye bu yıl ocak ayında ihracat yapmayı başardık. Bu ülkeler Samoa, Kuzey Kore, Amerikan Samoası, Niue Adası, ABD Küçük Outland Adaları ve Anguilla. Ülke gruplarına göre ihracatımıza baktığımızda, her zamanki gibi AB ilk sırada yer alırken, onu Orta Doğu ve Afrika izledi." şeklinde konuştu.

Gülle, ocak ayında 41 ilin ihracatını artırdığını kaydetti. En çok ihracat gerçekleştiren ilk 5 şehrin sırasıyla İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir ile Ankara olduğunun altını çizen Gülle, dikkat çekici artışların ise neredeyse sıfırdan gelerek 11 milyon dolar ihracat yapan Gümüşhane, ihracatını 3 katına çıkaran Zonguldak ve yüzde 77 artıran Yalova'da görüldüğünü söyledi.

- "2019'da da ihracatta rekora devam"

Ocak ayı boyunca 167 ülkeye ihracatta Türk lirası kullanıldığını ve toplam rakamın 4 milyar lira olduğunu kaydeden Gülle, "İhracatımızı miktar olarak değerlendirdiğimizde, ocak ayında ihracatın 11,4 milyon tona ulaştığını görüyoruz. Böylece bir önceki yılın ocak ayına göre miktar bazında yüzde 17,2'lik bir artış yakaladık. Ocak ayında parite etkisi negatif yönlü olarak 428 milyon dolar oldu. Bunda, avro-dolar paritesinin geçen sene 1,21 seviyelerinden bu sene 1,14 seviyelerine inmesi etkili oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Geçen yıl ihracatta Cumhuriyet tarihi rekorunun kırıldığını ve 2019'da da rekorlara devam edildiğini dile getiren Gülle, şöyle konuştu:

"Yeni Ekonomi Programı hedefi olan 182 milyar doları, aşacağımıza yürekten inanıyoruz. 2019 yılı 'İhracatta Sürdürülebilirlik ve Yenilik Yılı' olacak dedik, bu yönde çalışmalarımıza da aralıksız devam ediyoruz. TİM olarak kendimize bir yol haritası belirledik. '5G Yol Haritası' olarak adlandırdığımız bu stratejide 'Güçlü Türkiye, Güçlü Ekonomi, Güçlü İhracat, Güçlü İnsan Kaynağı, Güçlü Altyapı ve İhracat Ekosistemi başlıkları yer alıyor."

- "En çok ticareti yapılan 200 ürünün 47'sinde rekabetçiyiz"

Gülle, "İhracat 2019 Raporu"na göre, dünyada en çok ticareti yapılan 200 ürünün 47'sinde Türkiye'nin rekabetçi olduğuna işaret ederek, bunlar arasında otomobil yedek parçalarından otobüse, inşaat demirinden televizyon ve buzdolabına, iş makinesi yedek parçasından kazak ve süvetere kadar çeşitli ürünlerin yer aldığını anlattı.

Geçen yıl ekim ayında, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın katılımıyla 1. Delegeler Buluşması'nı gerçekleştirdiklerini anımsatan Gülle, 7 Şubat'ta toplantının ikincisinde Bakan Pekcan ile ev sahipliği yaparak, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ı ağırlayacaklarını aktardı.