23 yıldır Alarko'da

Alarko yeni İcra Kurulu Başkanı Ümit Nuri Yıldız ile ilgili bilgi verdi. 11 Ağustos 2021 tarihinde Alarko Şirketler Topluluğu yaptığı bir açıklama ile İcra Kurulu Başkanı Ayhan Yavrucu’nun emekli olduğunu duyurmuştu. Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton'da Yavrucu'nun Alarko'ya katkıları ile ilgili sosyal medyada çok anlamlı bir paylaşım yapmıştı.

Açıklamada ayrıca boşalan İcra Kurulu Başkanlığı görevine Ümit Nuri Yıldız’ın getirildiğini duyurulmuştu. Alarko Şirketler Topluluğu'ndan yapılan bir açıklama ile Yıldız hakkında şu ayrıntılı bilgi verildi:

. Yıldız, iş yaşamının 23 yılını Şirketler Topluluğumuzda geçirmiş olup, son olarak Alarko Holding Genel Müdürlüğü görevini sürdürmekteydi. Sayın Yıldız, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu olup, University of Illinois’te yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Alarko Şirketler Topluluğu’na katılmadan önce Maliye Bakanlığı Baş Hesap Uzmanı ve İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev almış olup, 1998 yılından bu yana Şirketler Topluluğumuzda çalışmaktadır.

. Yıldız, Şirketler Topluluğumuza katıldığı 1998 yılından itibaren, değerleri, yaklaşımları, tecrübesi ve yönetim anlayışı ile Topluluğumuzda üstlendiği görevleri başarıyla yürütmüş olup, kendisinin kurucularımız Dr. Üzeyir Garih ve İshak Alaton’dan başlayarak bu günlere ulaşan Topluluğumuz vizyonunu yeni ufuklara taşıyacağına olan inancımızı vurgulamak isteriz. Yıldız ile birlikte Alarko Şirketler Topluluğu’nun yeni başarılara ulaşacağına inancımız tamdır.