320. sayısı çıktı!

Temmuz ayının belki de en çok tartışılan gündemi Ayasofya'nın müze statüsünün değiştirilerek camiye çevrilmesi oldu. Bu önemli konuya, Toplumsal Tarih'in Ocak 2014 sayımızda Çiğdem Kafescioğlu'nun “İstanbul'un Tarihi ve Ayasofya” yazısı ve Şubat 2015 sayımızda Çiğdem Kafescioğlu ve Nevra Necipoğlu editörlüğünde hazırlanan “Ayasofya: Kimlik, Hafıza ve Mekan Üzerine 1500 Yıllık Bir Tartışma” başlıklı özel bir dosya ile yer verilmişti. Tüm bu yazılara

web siteden erişebilirsiniz. Bu sayıda da Baki Tezcan'la Ayasofya vesilesiyle Osmanlı'da din ve siyaset ilişkilerinin dönüşümünü ele alan bir söyleşiyi bulabilirsiniz.



Temmuz ayında, Tarih Vakfı'na maddi ve manevi olarak büyük emeği geçmiş mütevellilerinden olan, edebiyatın önemli romancılarından Adalet Ağaoğlu'nu kaybettik. Bu sayıda Adalet Hanım'ın anısına, kendisinin daha önce dergide yayımlanan bir makalesinin yanı sıra Erol Köroğlu'nun 15 Aralık 2018'de Tarih Vakfı'nda düzenlenen “Bir Çağ Yazarı: Adalet Ağaoğlu Edebiyatına Çok Disiplinlilik ve Türkiye Çalışmaları Üzerinden Yaklaşmak” sempozyumunda sunduğu tebliğine de yer veriyor.

Dosya dışındaki sayfalarda yer alan diğer yazılar ise İsmail Çakmak'tan “Atatürk Hakkında Hazırlanan Bibliyografik Eserlerden Örnekler ve İçerikleri”, Pelin Helvacı'dan “Bir Jön Türk'ün Harvardlı Oğlu Malcolm Malkonyan'ın Röportajı”, ve Bahadır Duman'dan “Büyük Menderes Kenarında Bir Kent: Tripolis” olarak sıralanabilir. Bu sayıda ayrıca, Gülşah Taşkın'ın hazırladığı “Walter G. Andrews'un Ardından” adlı portre yazısı ve Uğur Ozan Özen'in kaleme aldığı “Bursa Halkevi Temsil Kolu Üzerine” adlı kent tarihi yazısını bulabilirsiniz. Emel Seyhan ise hazırladığı Osmanlı Basınında Yüz Yıl Önce Bu Ay yazısında Ağustos 1920'de yayınlanmış haberlerden bir derleme sunuyor.

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