33 öğretim üyesi alınacak

ANKARA (AA) - Biruni ve Atılım üniversiteleri, 33 öğretim üyesi alacak.

Konuya ilişkin ilanlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Biruni Üniversitesi Eczacılık ve Sağlık Bilimleri fakülteleri ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda istihdam edilmek üzere 2 profesör ile 1 doçent alınacak.

Atılım Üniversitesi ise Hukuk, Sağlık Bilimleri, Mühendislik, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık, İşletme fakülteleri ile Sivil Havacılık Yüksekokulu'na 3 profesör, 6 profesör, doçent ya da yardımcı doçent, 1 doçent veya yardımcı doçent, 1 doçent ile 19 yardımcı doçent alımı yapacak.