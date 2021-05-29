40 otobüs sattı

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Türkiye’nin lider otobüs markası Otokar, otobüs ihracatı yaptığı ülkeler arasına Slovakya’yı da ekliyor. Otokar, Kent Körüklü otobüsleri için Bratislava Toplu Taşıma Şirketi DPB’den 40 adetlik sipariş aldı.

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Türkiye’nin lider otobüs markası Otokar, otobüs ihracatı yaptığı ülkeler arasına Slovakya’yı da ekliyor. Otokar, Kent Körüklü otobüsleri için Bratislava Toplu Taşıma Şirketi DPB’den 40 adetlik sipariş aldı.

Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, kendi tasarımı ve üretimi otobüslerle ihracat pazarlarında büyümeye devam ediyor. Başta Avrupa olmak üzere 50’den fazla ülkede otobüsleri kullanılan Otokar, son olarak Bratislava Toplu Taşıma Şirketi DPB’den (Dopravny Podnik Bratislava) 40 adet Kent Körüklü otobüsü siparişi aldı. Slovakya’nın başkenti Bratislava'nın toplu taşımacılık ihtiyaçları doğrultusunda üretilecek otobüslerin 2021 yılı sonuna kadar teslim edilmesi planlanıyor.

Türkiye'nin yanı sıra dünyanın 50 ülkesinde 35 binden fazla otobüsü ile milyonlarca yolcuya konforlu, güvenli seyahat imkânı sunan Otokar toplu taşımacılık sektöründeki 58 yıllık deneyimi, mühendislik kabiliyeti ve tasarladığı ürünlerle Avrupa başkentlerinin tercihi olmaya devam ediyor. Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç; "Bu siparişle birlikte Orta ve Doğu Avrupa’da büyüme hedefimizde önemli bir adım daha atarak Slovakya’yı otobüs ihracatı yaptığımız ülkeler arasına ekliyoruz. Bugün otobüslerimiz Türkiye’nin yanı sıra, Fransa, İtalya, İspanya, Almanya, Malta, Romanya, Polonya, Letonya, Sırbistan, Bulgaristan başta olmak üzere pek çok Avrupa ülkesinde şehir içi toplu taşımacılıkta kullanılıyor. Türkiye’de tasarlanan ve üretilen otobüslerimizin dünyanın önde gelen şehirlerinde kullanılmasından büyük gurur duyuyoruz” dedi.

Sipariş alınan Kent Körüklü otobüslerinin Bratislava’nın toplu taşımacılık ihtiyaçları doğrultusunda üretileceğini belirten Otokar Ticari Araçlar Uluslararası Satış Pazarlama Direktörü Hakan Bubik, otobüslerin geniş iç hacmi ile Bratislava şehri toplu taşıma hizmetlerinde eşsiz konfor sunacağını vurgulayarak "Bratislava Toplu Taşıma Şirketi DPB’nin isterleri doğrultusunda, yolcuların seyahat deneyimini keyifli kılacak ve şoförlerin sürüş konforunu arttıracak birçok yenilik ilk defa bu araçlarla Avrupa pazarına sunulacak" açıklamasını yaptı.

Kent Körüklü otobüsleri, modern iç ve dış görüntüsü, çevreci motoru, üstün yol tutuşuyla da dikkat çekiyor. Koltuk başına düşük işletme maliyeti sunacak Bratislava’nın Kent Körüklü otobüsleri güçlü kliması ile her mevsim ferah yolculuk vadediyor. ABS, ASR, disk frenler ve kapılarda sıkışmayı önleyici sistem ile maksimum güvenlik sunan araç; toplu ulaşımda üst düzey konfor vadediyor. Kent Körüklü, yüksek yolcu kapasitesiyle de ön plana çıkıyor.

Bratislava’nın isterleri doğrultusunda üretilecek Kent Körüklü otobüslerinde birçok yeni özellik yer alacak. Otomatik yolcu sayımı gerçekleştirecek araçlarda wi-fi bağlantısının yanı sıra USB şarj bölümleri de yer alacak. Otobüslere yerleştirilen yüksek çözünürlüklü kameralarla, görme engelliler de dahil olmak üzere, tüm yolculara güvenlik sağlayacak modern bir bilgi sistemi de araçlarda yer alacak. Kent Körüklü otobüslerinde yolcular, bilgi sistemlerinden güncel haberleri, hatların ve aracın mevcut hareketini gerçek zamanlı takip edebilecek. Geniş kapıları, alçak tabanlı girişi ve engelli rampası ile engelli, çocuklu ve yaşlı yolcuların rahatça otobüslere inip binmelerini sağlayan Kent Körüklü, Bratislava ulaşımına yeni bir soluk getirecek.