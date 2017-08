4,5 milyon müşteriye ulaştı

SİVAS (AA) - ÖNDER FELEK - Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Didem Dinçer Başer, mobil bankacılıkta 4,5 milyona yakın aktif müşteriye ulaştıklarını söyledi.

Başer, Garanti Bankası çağrı merkezinin açılışı için geldiği Sivas'ta AA muhabirine yaptığı açıklamada, çağrı merkezinin 6 bin metrekarelik alanda hizmet vereceğini belirtti.

Yüzlerce gence istihdam olanağı sağlayan Sivas çağrı merkezinin her geçen gün bankanın çağrı faaliyetleri içerisindeki önem ve payını artırdığını dile getiren Başer, Cumhuriyet Üniversitesinin kendilerine çok önemli istihdam kaynağı imkanı sunduğunu ifade etti.

Dijital bankacılık kanalları hakkında bilgi veren Başer şunlara vurgu yaptı:

"Aktif dijital bankacılık müşterimiz 5,4 milyonu aştı. Bunun çok önemli bir kısmı mobil bankacılık müşterileri. Müşterilerimiz her geçen gün akıllı telefonları daha çok kullandıkça, mobil bankacılığı da çok daha aktif kullanıyor. 5,4 milyon dijital bankacılık müşterimizden 4,5 milyona yakını aktif mobil bankacılık kullanıyor. Her geçen gün müşterilerimiz çeşidi artan işlemlerini mobil bankacılık kanalı üzerinden gerçekleştiriyor. İşlemlerin toplamına bakıldığında Garanti Bankası'nda dijital bankacılık kanallarının aldığı pay yüzde 90'ları aştı. Müşterilerimizin yaptığı finansal işlemlerin önemli bir yükünü dijital kanallarımız üstleniyor."

Başer, mobil bankacılığın en çok, para transferi, fatura, vergi, kredi kartı ve her türlü ödeme için yoğun olarak kullanıldığını aktardı.



- Mobil bankacılıkta sesli asistan hizmeti



Mobil bankacılık odaklı büyüme gerçekleştirdiklerini vurgulayan Başer sözlerine şöyle devam etti:

"İnternet bankacılığı, ATM kanalları, çağrı merkezlerimiz de bu dijital bankacılık dünyasının içine giriyor ama mobil bankacılıkta gelişim çok daha farklı alanlarda olabiliyor. Özellikle son dönemde hayata geçirdiğimiz ve müşterilerimizin kullanımına sunulan sesle yönlendirme, sesli asistanımız teknolojik anlamda önemli bir yenilik. Bu yenilikle mobil bankacılığın içerisinde sesle komut vererek işlemlerinizi yapabiliyorsunuz. Bakiyenizi sorabiliyorsunuz. Bu tarz yenilikler artık mobil bankacılıkta her geçen gün hayatımızın içerisine giriyor. İleriye dönük büyüme planlarımız, mobil bankacılığın üzerindeki işlem sayısı ve çeşitliliğini artırıp daha fazla bu teknolojilerle o alanı desteklemek yönünde olacak."

Başer, dijital bankacılıkta 20. yılı kutladıklarını hatırlatarak, "20 yıl önce başladığımız bu süreçte internette nasıl işlem yapılır, nasıl login olunur günlerinden; bugün 5,4 milyon müşteriye ulaştık. 20 yıldır hiç ara vermeden bu alana odaklandık, yatırım yaptık, inşallah bu sürecek. Dönem dijitalin dönemi." dedi.