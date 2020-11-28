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4x4’te son fırsat

Suzuki, otomobil ve SUV tutkunlarına sunduğu ayrıcalıklı fırsatlarını, 2020 yılının sonunda SUV modeli Vitara özelinde sürdürüyor. Bu yılın başında yenilenen özellikleriyle kullanıcılarıyla buluşmasının ardından SUV dünyasının bir kez daha gözdesi olan Vitara için avantajlı bir kampanya devreye alındı.

4x4’te son fırsat

Suzuki, yeni bir araç sahibi olmak isteyenler için en uygun ödeme koşullarını otomobil severlerle buluşturmaya devam ediyor. 2020 yılının son büyük avantajını sunan Suzuki, tüm dünyada başarısını kanıtlayan SUV modeli Vitara’nın kapılarını eşsiz fırsatlarla aralıyor. Bu kapsamda üstün donanımı, güvenlik teknolojileri ve barındırdığı AllGrip 4x4 sistemiyle muadillerine karşı fark yaratan Suzuki Vitara için, 100 bin TL’ye  12 ay boyunca yüzde 0,99 faiz oranlı kredi imkanı fırsatı sunuluyor. Suzuki’nin büyük ödeme avantajları sağladığı modeli Vitara 4x4; şehirde üstün güvenlik teknolojisi ve verimli yakıt tüketimi ile benzersiz performansı kullanıcılarına sunabiliyor.

Suzuki, otomobil ve SUV tutkunlarına sunduğu ayrıcalıklı fırsatlarını, 2020 yılının sonunda SUV modeli Vitara özelinde sürdürüyor. Bu yılın başında yenilenen özellikleriyle kullanıcılarıyla buluşmasının ardından SUV dünyasının bir kez daha gözdesi olan Vitara için avantajlı bir kampanya devreye alındı. Bu kapsamda Suzuki; üstün donanım ve teknolojileriyle fark yaratan ALLGRIP 4x4 sistemli Vitara’yı, kullanıcılarına 100 bin TL’ye 12 ay boyunca yüzde 0,99 faizli kredi imkanı avantajıyla sunuyor. Yeni Vitara 4x4; üstün güvenlik teknolojisi, çift renk seçenekleri, yüksek donanım seviyesi ve verimli yakıt tüketimi ve ALLGRIP 4WD dört tekerlekten çekiş sistemi ile şehirde kullanıcılarının beklentilerini eksiksiz karşılıyor.

Yeni Vitara’da 4,2 inç büyüklüğündeki renkli LCD yol bilgi ekranı, eğlenceli sürüş deneyimleri yaşatan 10,1 inçlik multimedya ekran hız sabitleme sisteminin entegre edildiği konforlu direksiyon simidi, Adaptif Hız Sabitleme sistemi (ACC), geri görüş kamerası, ön ve arka park sensörleri ve arka çapraz trafik uyarısı, 7 adet hava yastığı ve Elektronik Dengeleme Programı ESP gibi sürüş konforu ve araç hakimiyetini sağlayan donanım ve özellikler yer alıyor. Yolcu koltukları katlandığında 710 litre yükleme hacmine ulaşan Vitara’da otomatik klima, panoramik sunroof ve ön orta kol dayaması gibi özellikler ise efsane SUV’un konforunu tamamlıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Suzuki Vitara
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