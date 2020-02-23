5 bin 500 fiş kesiyor

Galataport haberimizde de değindiğimiz gibi Karaköy son yıllarda turizmin en gözde merkezlerinden biri haline geldi. İstanbul’a gelen yerli yabancı turistlerin uğrak yeri. Buraya gelen ziyaretçilerin uğramadan gitmediği birkaç mekan var. Karaköy Güllüoğlu, Namlı, Koska Helvacısı, Köşkeroğlu bunlardan bazıları. Bu mağazalar günün ilk saatlerinden, gecenin geç saatlerine kadar her daim satışın yapıldığı yerler. Dükkanlardan hiç müşteri eksik olmuyor. Neredeyse 24 saat hizmet verecekler. Allah bereketlerini artırsın, iyi iş de yapıyorlar. Biz de bu mekanlarda günlük kaç fiş kesildiğini merak ettik. Öğrendiğimizde biz de şaşırdık. Beklentilerimizin çok üstünde fiş kesildiğini öğrendik. Sadece Karaköy Güllüoğlu’nda günlük ortalama 5 bin 500 fiş kesiliyormuş. Hemen komşusu Namlı’da da en az 2 bin 500 fiş kesiliyormuş. Koska Helvacısı ve Köşkeroğlu’nda ise rakamların bin civarında olduğunu duyduk. Rakamları duyunca İstanbul’da bir günde en fazla fişin buralarda kesildiğini iddia etsek her halde haksız sayılmayız.PARA DERGİSİ