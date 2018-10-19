5 liraya sabitledi

Güvenin timsali olan Noterlerin mesleki kuruluşu Türkiye Noterler Birliği’nin teknoloji şirketi TNB KEP Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcılığı A.Ş. bütün sözleşme ve tekliflerinde 1 ABD Dolarını 5 TL’ye sabitlediğini duyurdu. TNB KEP Genel Müdürü Abdullah Raşit Gülhan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın 9 Ekim 2018 tarihinde duyurduğu, satış bedelleri üzerinden %10 indirim yapılması önerisini desteklediklerini ve belirtilen öneriyi TNB KEP olarak bir adım ileriye taşıdıklarını belirtti.

Ekonomik savaşta Devletimizin yanındayız

Türkiye’nin ekonomisini etkileyen bir saldırı altında bulunduğunu ifade eden Gülhan, “Bazı ülkelerin paraları, diğer gelişmiş ülkelerin veya toplulukların paraları karşısında değer kaybı yaşadı. Bu süreçte Türk Lirası değer kaybı sıralamasında üst sıralarda yer aldı. Bu mücadeleye topyekün destek verilmesi vatani bir görevdir. TNB KEP olarak bu ekonomik savaşta doğal olarak Devletimizin yanındayız. Tüm çalışanlarımız ve bayilerimizle birlikte Hükümetimizin çabalarını destekliyoruz.” dedi.

Doları %20 indirdik

Ülkemizin köşeye sıkıştırılmaya çalışılmakta olduğunun, bazı önemli stratejik konularda tavizler vermesi veya tutumunda değişiklik yapması beklenildiği hususunun çeşitli vesilelerle Cumhurbaşkanımız tarafından belirtildiğine dikkat çeken Gülhan, “Ülkemize olan güvenin bir göstergesi olarak yaşadığımız ve karşı karşıya kaldığımız tüm sorunlara rağmen bütün sözleşme ve tekliflerimizde 1 ABD dolarını 5 TL’ye sabitlediğimizi tüm Türk kamuoyuna ilan ediyoruz. Zaman içinde TL’nin değerinin artacağına olan güçlü inancımızla, dolar kurunun düşmesine paralel olarak belirlediğimiz bu değeri de aynı oranda düşüreceğimizi ve yakın bir gelecekte 11 Temmuz öncesi duruma döneceğimize yürekten inandığımızı kamuoyumuzla paylaşıyoruz.” açıklamasında bulundu.





Ülkesine inanan tüm şirketler 1 doları 5 TL’ye sabitlesin

1 ABD dolarını 5 TL’ye sabitlemelerinin 1 ABD dolarının 6,1062 TL olduğu dikkate alındığında kendilerine yaklaşık olarak %20 ilave bir yük getirdiğini ve bu durumun bilançoda zarar oluşturacağını vurgulayan Gülhan, sözlerini şöyle bitirdi: “Bu zarar, bizim hesapladığımızdan bir miktar fazla dahi olsa ülkemizin kazanmasının bize toplamda getireceği yarar nedeniyle biz bu zarara razıyız. TNB KEP olarak iş ortaklarımızın ve tedarikçilerimizin yanı sıra ülkesine inanan tüm şirketleri, büyük holdingleri, aynı şekilde davranmaya ve 1 doları 5 TL’ye sabitlemeye davet ediyoruz. Sosyal medyadaki desteklerle bu gayretin kısa zamanda bir kartopu etkisi ile daha güçlü bir desteğe dönüşeceğine ve ülkemiz aleyhine yapılan çalışmaların boşa çıkmasına katkı sağlayacağına inancımız tamdır."





