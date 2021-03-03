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5 yıldızlı ulaştırma

Elite World Otelleri; misafir deneyimini zenginleştirmeye devam ediyor. Son olarak Travelium şirketi ile çalışmaya başlayan Elite World Otelleri; misafirlerinin havalimanı ve belirli destinasyonlara uzman bir ekip tarafından lüks ve hijyenik araçlarla ulaştırılmasını sağlıyor.

5 yıldızlı ulaştırma

Misafirlerinin daha keyifli ve konforlu bir tatil yaşamaları için yeni çözüm yolları geliştiren Elite World Otelleri, artık VIP transfer hizmeti de vermeye başladı. Bu doğrultuda dileyen Elite World misafirleri uzman bir ekip tarafından farklı kategorilerden lüks araçlarla ulaşım hizmeti de alabilecek.

Konfor, şıklık ve misafirperverliği bir arada sunan Türkiye’nin yerel otel zinciri Elite World Otelleri; misafir deneyimini zenginleştirmeye devam ediyor. Son olarak Travelium şirketi ile çalışmaya başlayan Elite World Otelleri; misafirlerinin havalimanı ve belirli destinasyonlara uzman bir ekip tarafından lüks ve hijyenik araçlarla ulaştırılmasını sağlıyor. Hizmet kapsamında konforuna düşkün kişiler için BMW 5 ve 7 Serisi, Mercedes Benz S Klasse kategorisinde premium arabaların yanı sıra kalabalık aileler için Sprinter ve Vito model VIP minibüsler, bütçesine dikkat eden misafirler için ise Peugeot gibi alternatifler bulunuyor. Ayrıca dileyen misafirlerin Limuzin ve şoförlü araç kiralama hizmeti almalarına da yardımcı oluyor.

Bu özel, konforlu ve hijyen standartlarına uygun hizmetten yararlanmak isteyen Elite World Otelleri misafirleri, https://www.eliteworldhotels.com.tr/ internet sitesinden doğrudan transfer hizmeti satın alabileceği gibi, otelin concierge bölümünden de transfer taleplerini oluşturabiliyor.

Ayrıca Elite World Sapanca Convention & Wellness Resort’a rezervasyon yaptıran misafirler ise evlerinden otele, otelden evlerine veya istedikleri yere kadar transfer hizmeti imkanı da alabiliyor.

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