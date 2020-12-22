53 kat talep geldi

Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı Murat Kolbaşı'nın yaptığı Arzum başarılı bir halka açılma faaliyeti yaptı. Türk kahvesi makinasından sefertasına bir çok inovatif ürünün üreticisi olan Arzum'un halka açılma çalışması ile ilgili ilk bilgiler şöyle

. Küçük Ev Aletleri sektörünün öncü şirketlerinden Arzum’un, halka arz edilen 13.306.475 TL ve ek satışa sunulan 1.995.971 TL olmak üzere toplam 15.302.446 TL nominal değerli paylarının satışı gerçekleşti.

. Pay fiyatının 17,0 TL olarak belirlendiği halka arzda, yurt içi bireysel yatırımcılara ayrılan tahsisat tutarının 53,6 katı, yurt içi kurumsal yatırımcılara ayrılan tahsisat tutarının 18,7 katı ve şirket çalışanlarına ayrılan tahsisat tutarının 1,5 katı talep geldi. Arzum’un halka arzına Yapı Kredi Yatırım liderliğinde 22 üyeden oluşan bir konsorsiyum aracılık etti.