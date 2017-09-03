5G için atağa geçtiler Türkiye'nin GSM şirketlerinin üst yöneticileri 5G vadisi heyecanı yaşıyor. Bu adımın Türkiye'nin önünü açacağı görüşünde birleşen GSM şirketleri 5G için kolları sıvadı.



Türkiye'nin önde gelen GSM operatörleri 5G için atağa geçti... İşte şirketlerin eh tepe yöneticilerinin bu konudaki açıklamaları:

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, 5G Vadisi-Açık Test Sahası Protokolü ile Türkiye'nin 5G standartlarının belirlenmesinde rol üstleneceğini ifade ederek, "Bu çok önemli bir protokol. Çünkü artık tüketen değil üreten bir Türkiye olmak istiyorsak, standartların belirlenmesinde bizim de söz sahibi olmamız lazım." diye konuştu.

Dünyada 5G standartları henüz konulmadan böyle bir test sahasının kurulmasının, Türkiye'ye bu fırsatı vereceğini dile getiren Terzioğlu, "Bunu en etkili şekilde kullanarak, mühendislerimize bu alanda çalışmalar yaptıracağız." dedi.

- "5G Vadisi'nin bir parçası olmaktan dolayı çok mutluyuz"

Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Colman Deegan da Ulusal Genişbant Stratejisi ve Eylem Planı’nı hayata geçiren Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve BTK tarafından oluşturulan 5G Vadisi-Açık Test Sahası ile Türkiye'de 5G teknolojisinin temelinin atılmasını sağlayacak çalışmaların başlatıldığını söyledi.

Türkiye’nin en önemli üç üniversitesinin rektörüyle bir araya gelerek bu çalışmaları bir adım ileri taşıyarak, 5G Vadisi'nin bir parçası olmaktan dolayı çok mutlu olduklarını dile getiren Deegan, "Vodafone Türkiye olarak, teknolojinin arkasında yatan insan hikayelerinden daha iyisini yapma konusunda aldığımız ilhamla hayatımızı daha akıllı kılacak ve her alanı kapsayan 5G teknolojileriyle ilgili çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz. 5G’nin aynı zamanda yerli üretimin desteklenmesi açısından da itici bir güç olacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- "5G çalışmalarına hızla devam edeceğiz"

Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Doğan ise Türkiye'nin lider bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi olarak Türkiye'nin öncelikli gündemi arasında yer alan 5G ve ötesi teknolojilerin geliştirilmesi konusunda ulusal ve uluslararası paydaşlarla birçok farklı proje yürüttüklerini belirtti.

Söz konusu protokolle BTK öncülüğünde 5G ve ötesi mobil haberleşme teknolojilerine Türkiye’nin daha hızlı hazırlanması, bu doğrultuda bir ekosistem oluşturularak 5G teknolojilerinde yerlilik ve millilik oranının arttırılmasının hedeflendiğini anlatan Doğan, bu doğrultuda donanım, yazılım, uygulama ve güvenlik seviyelerinde 5G altyapısında çalışacak ürün ve hizmetlerin 5G platformları üzerinde test edilebilmesi için açık test sahası oluşturulacağını kaydetti.

Böylece bu özel alanda 5G ve ötesi teknolojilerin denenmesi ve sonuçlarının izlenmesi süreçlerinin hızlanacağını belirten Doğan, "Ülkemizin hedeflediği hızlı büyüme ve kalkınma hedeflerine ulaşmada teknoloji kullanımındaki artış büyük önem taşıyor. Dolayısıyla ülkenin mobil ve internet iletişim altyapısının bel kemiğini oluşturan bir kurum olarak 5G ekosisteminin yaygınlaşması konusundaki çalışmalarımıza hızla devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. AA

