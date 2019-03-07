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66.6 milyon TL kar etti

- Şirket, 2018'i yüzde 35 büyüyerek 12,1 milyar TL konsolide satış geliri ve 4 bin yeni istihdamla kapattı

66.6 milyon TL kar etti
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İSTANBUL (AA) - Şok Marketler, geçen yıl konsolide bazda 66,6 milyon TL ana ortaklık payı net dönem karı gerçekleştirdi.
Şok Marketler'den yapılan açıklamaya göre, şirketin 31 Aralık 2018'de sona eren döneme ilişkin 4. çeyrek sonuçları ve 2018 rakamları Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yer aldı.
Şok Marketler, 2018’de konsolide satışlarını bir önceki yıla göre yüzde 35,2 artırarak 12,1 milyar TL’ye çıkardı. Şirket, geçen yıl konsolide bazda 66,6 milyon TL ana ortaklık payı net dönem karı gerçekleştirdi.

- Türkiye’nin 81 ilinde 6 bin 364 mağaza

2015 yılından bu yana devam ettirdiği "her gün 3 mağaza" sözünü 2018'de de sürdüren Şok Marketler'in toplam mağaza sayısı, geçen yıl bin mağaza artarak, 264 Şok Mini mağazasıyla birlikte 31 Aralık 2018 itibarıyla 6 bin 364'e yükseldi.
Şirket, çalışan sayısını 27 binin üzerine çıkardı. 2017 sonundaki 2,2 milyar TL tutarındaki net borç rakamına karşılık şirket, halka arzdan elde ettiği gelirlerle borçlarını kapattı ve 31 Aralık 2018 itibarıyla 12,1 milyon TL’lik net nakit pozisyonuna geçti.

- "Yüksek performans kültürünü odağımıza alarak büyümemizi devam ettiriyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şok Marketler Üst Yöneticisi (CEO) Uğur Demirel, 2018'in ilk yarısında 2,3 milyar TL ile son 10 yılın Türkiye'deki en büyük birincil halka arzlarından birini gerçekleştirdiklerini, Türkiye'ye tam da ihtiyaç olan bir dönemde yabancı sermaye girişi sağladıklarını kaydetti.
Demirel, yüksek performans kültürünü odağa alarak büyümelerini devam ettirdiklerini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:
"2018'de yeni açılan mağazalarımız, başarılı iş modelimiz, piyasadaki konumumuz, yetkin çalışan kadromuz ve dinamik iş yapımızla performansımızı artırmayı sürdürdük. Üreticilerden doğrudan alım yaparak, taze olarak sunduğumuz meyve ve sebzede fiyatlarımızı sabitleyerek tüketicilerimizin yanında olduğumuzu bir kere daha gösterdik. Hizmete açtığımız bin yeni Şok mağazası ve 264 Şok Mini mağazasıyla birlikte Türkiye'nin 81 ilinde toplamda 6 bin 364 mağazaya ulaştık. Her yıl ortalama 4 bin kişiye istihdam sağlama politikamız, açtığımız yeni mağazalarla bu yıl da devam etti ve 2019 yılına toplamda 27 binin üzerinde çalışanımızla girdik."

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Şok Marketler
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