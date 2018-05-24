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7 bin kişiyi işten çıkaracak
7 bin kişiyi işten çıkaracak

7 bin kişiyi işten çıkaracak

-Banka, maliyetleri düşürmek ve karlılığını iyileştirmek için personel sayısını mevcut 97 binden 90 binin biraz altına düşüreceğini duyurdu

7 bin kişiyi işten çıkaracak

FRANKFURT (AA) - Almanya'nın en önemli bankası Deutsche Bank, maliyetleri düşürmek ve karlılığını iyileştirmek için yeniden yapılanmanın bir parçası olarak küresel çaptaki personel sayısını mevcut 97 binden 90 binin biraz altına düşüreceğini bildirdi.
Deutsche Bank’tan yapılan açıklamada, bankanın hisse satış ve ticaret işini önemli ölçüde yeniden şekillendireceği ve genel olarak bu alanda personel sayısını yaklaşık yüzde 25 azaltmayı hedeflediği kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu iş kesintilerinin, kurumsal ve yatırım bankacılığı bölümündeki kaldıraç riskinin azalmasına katkıda bulunacağı ifade edildi.

Deutsche Bank’ın kurumsal ve yatırım bankacılığındaki harcama tabanını doğru boyutlandırma kararı ile birlikte, kurum genelinde maliyet azaltma hızını artıracağı belirtilen açıklamada, “Daha önce açıklandığı üzere, banka bu yıl düzeltilmiş maliyetlerin 23 milyar avroyu geçmemesini öngörmektedir. Yönetim Kurulu, 2019’da düzeltilmiş maliyetleri 22 milyar avroya düşürmeyi planlıyor.” denildi.

Açıklamada, personel kesintilerine ilişkin ise “Bu planların uygulanması ile bağlantılı olarak, tam zamanlı pozisyonların, mevcut 97 binden 90 binin biraz altına inmesi bekleniyor. İlgili personel azaltımı devam ediyor.” ifadesi kullanıldı.

Öte yandan banka, 2015 yılında yaptığı açıklamada, 2020 stratejisi kapsamında aralarında Arjantin, Şili, Meksika, Peru, Uruguay, Danimarka, Finlandiya, Norveç, Malta ve Yeni Zelanda gibi ülkelerin bulunduğu dünya genelinde 10 ülkedeki faaliyetlerine son vereceğini ve 9 bini tam zamanlı çalışan olmak üzere 15 bin kişiyi işten çıkaracağını duyurmuştu.

 

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